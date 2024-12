Österreichs Frauen-Staffel kommt am letzten Tag des Biathlon-Weltcups in Hochfilzen nicht über den 13. Platz hinaus.

Das rot-weiß-rote Quartett um Dunja Zdouc, Anna Gandler, Anna Andexer und Lisa Hauser verliert bei andauerndem Schneefall und langsamen Bedingungen vor allem in der Loipe sehr viel Zeit, außerdem muss die 21-jährige Andexer in die Strafrunde. Am Ende steht ein Rückstand von 4:56,4 Minuten (1+7).

Der Staffel-Sieg geht überlegen an Deutschland (0+4), Frankreich (1+13) auf Rang zwei hat bereits 1:05,7 Minuten Rückstand. Der dritte Platz geht an Schweden (1+6/1:31,8 Min.).

Startläuferin Zdouc reißt großen Rückstand auf

Die Österreicherinnen rissen gleich mit Startläuferin Zdouc viel Rückstand auf. Die 30-Jährige kam nach drei Nachladern mit 1:57,5 Minuten Rückstand als 17. im 19er-Feld zum ersten Wechsel. "Das war ein Tag zum Abhaken", gestand sie im ORF-Interview.

Gandler brachte das ÖSV-Quartett mit einem Nachlader auf Rang 14 vor, Staffel-Debütantin Andexer lieferte anschließend bis zu den letzten zwei Scheiben eine ansprechende Leistung ab, musste aber dann in die Strafrunde und übergab auf Platz 15. Lokalmatadorin Lisa Hauser machte als Schlussläuferin noch zwei Plätze gut.

Schlechter platziert waren die ÖSV-Frauen zuletzt nur im Jänner 2022 mit Platz 17 in Antholz und im Jänner 2024 in Oberhof mit Rang 14.

Ab 14:15 Uhr geht die Staffel der Männer über die Bühne.

