Biathlon: ÖSV gibt Aufgebot für Saison-Auftakt bekannt

Etwas mehr als eine Woche ist der Start der neuen Biathlon-Saison noch entfernt.

In Östersund wird die Saison gleich mit vier Bewerben eröffnet. Am Auftaktwochenende finden Damen- und Herrenstaffel sowie Single-Mixed- und Mixed-Staffel statt.

Mit diesen zehn Athletinnen und Athleten reist der ÖSV nach Schweden:

Frauen: Anna Andexer, Anna Gandler, Lisa Hauser, Anna Juppe, Dunja Zdouc

Männer: Simon Eder, Patrick Jakob, David Komatz, Fredrik Mühlbacher, Fabian Müllauer