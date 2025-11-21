NEWS
Biathlon: ÖSV gibt Aufgebot für Saison-Auftakt bekannt
Österreichs Biathlon-Team steht für das Auftakt-Wochenende in Östersund bereit.
Etwas mehr als eine Woche ist der Start der neuen Biathlon-Saison noch entfernt.
In Östersund wird die Saison gleich mit vier Bewerben eröffnet. Am Auftaktwochenende finden Damen- und Herrenstaffel sowie Single-Mixed- und Mixed-Staffel statt.
Mit diesen zehn Athletinnen und Athleten reist der ÖSV nach Schweden:
Frauen: Anna Andexer, Anna Gandler, Lisa Hauser, Anna Juppe, Dunja Zdouc
Männer: Simon Eder, Patrick Jakob, David Komatz, Fredrik Mühlbacher, Fabian Müllauer