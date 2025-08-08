Suche
    news

    Anna Gandler: "Ich musste einmal komplett weg vom Biathlon"

    Die 24-Jährige hatte im Vorjahr gesundheitsbedingt wahrhaft keine Wunsch-Saison. Heuer soll es wieder bergauf gehen - aber mit Maß und Ziel.

    Die Saison 2024/25 war keine einfache für Anna Gandler.

    Das ganze Jahr über hatte sie mit gesundheitlichen Widrigkeiten zu kämpfen, ehe der Körper am Ende so gar nicht mehr das tat, was sie gerne wollte.

    Im März beendete sie ihre Saison vorzeitig, ihr Körper sei eine Art "Wundertüte" gewesen, sagte sie damals. Mittlerweile hat sich Gandler gut erholt, es geht aufwärts.

    LAOLA1 hat sich mit der 24-Jährigen zum Video-Interview getroffen. In diesem erzählt Gandler, wie viel Vertrauen sie schon wieder in ihren Körper hat, mit welchen Zielen sie in die Olympia-Saison geht und ob es bei den ÖSV-Frauen heuer endlich mit dem ersten Staffel-Stockerl klappt.

    Ein erster Ausschnitt aus dem Gespräch, in dem sich Gandler über den tragischen Tod von Laura Dahlmeier äußert, wurde bereits in der Vorwoche veröffentlicht - Hier ansehen>>>.

    Hier das ganze Interview im VIDEO:

    Anna Gandler: "Laura Dahlmeier war ein unglaublicher Mensch"

    Sumann: "Wir müssen vor der eigenen Haustüre kehren"

    Die rot-weiß-roten Biathlon-Sternstunden in Hochfilzen

    20

    Kommentare