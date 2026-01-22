3er-Gondel

Die Könige der Abfahrt?

Wer ist der GOAT der Abfahrt? Die 3er-Gondel hat die fünf besten Abfahrer der Geschichte in einem Ranking zusammengefasst.

Tempo, Mut und Legendenstatus.

In einer neuen Episode der 3er-Gondel ranken Daniela Kulovits und Maximilian Girschele die fünf größten Abfahrer der Skigeschichte.

Ein Punktesystem bringt ein Ranking hervor, das ganze Generationen geprägt hat – angeführt von einem Mann, der die Abfahrt für immer verändert hat.

Stimmst du dem Ranking zu – oder fehlt für dich eine Abfahrts-Legende?

Hier ansehen:

Die 3er-Gondel als Podcast:

Ranking: Die 20 besten Abfahrer aller Zeiten

#20 - Marco Odermatt (Schweiz)

Slideshow starten

41 Bilder

