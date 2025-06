Final-Thriller! Entscheidung in letzter Sekunde! Beste Werbung für Flag Football! Der finale Showdown der Flag Liga Ladies 2025 zwischen den Vienna Constables und den Domzale Tigers aus Slowenien im Rahmen der Sport Austria Finals powered by Österreichische Lotterien war wahrlich nichts für schwache Nerven.

Die Sloweninnen erwischten den besseren Start in die Partie, gingen früh in Führung. Aber die Cons hielten im AFBÖ-Leistungszentrum am Tivoli dagegen, ließen die Tigers nicht davonziehen. "Wir wussten, dass es ein enges Match wird, aber wir hatten gehofft, dass wir nicht so lange im Rückstand sind", analysiert Katrin Mansbart das hochkarätige Duell der beiden Top-Teams.

Erst kurz vor Schluss gingen die Wienerinnen in Führung, aber die Tigers drehten die Partie in der letzten Minute noch einmal um. "Wir wussten: Alles oder nichts, Titel oder die dritte Final-Niederlage in Folge. Das wollten wir unbedingt verhindern", setzten die Constables alles auf eine Karte.

Und wurden für ihren Mut zum Risiko belohnt: mit dem allerletzten Drive gelang der Game-Winning-Touchdown. Die Spieluhr zeigte nur noch drei Sekunden, als Receiver Franziska Sottner den Ball in der gegnerischen Endzone catchte – 37:34.

"Unglaublich! Was für ein Ende für eine geniale Saison! Wir haben das ganze Jahr über so eine Energie reingesteckt, jetzt sind wir einfach nur glücklich, das Finale gewonnen zu haben", jubelte Mansbart ausgelassen mit ihren Teamkolleginnen, Omnibiotic-Dusche für den Coaching-Staff inklusive.

Für Cheftrainer Robert Riedl war es "ein würdiges Finale zwischen den zwei besten Teams der Regular Season und für die Zuschauer:innen ein Match auf hohem Niveau." Der letzte Drive war das Ergebnis harter Arbeit: "Wir waren zwei Mal knapp out of bounds, aber dann haben wir im entscheidenden Moment ein perfektes Play gezeigt. Die Passroute, die Laufwege, da hat einfach alles gepasst."

Platz drei ging an Amstetten Thunder, die sich 34:7 gegen die DeLaSalle Saints durchsetzten.