Special Olympics Sommerspiele: Outdoor-Bewerbe teilweise abgesagt

Die gesundheitsgefährdende Hitze verhindert die Durchführung der Special Olympics Bewerbe im Radsport, Leichtathletik, Fußball und Tennis.

14 der 19 Bewerbe finden wie geplant statt, Austragungsorte sind die Sport Arena Wien, Kugeltanz / Prater, die Kletterhalle Wien, die Sporthalle Kagran, das Schwimmbad Floridsdorf, das ASKÖ Reitsportzentrum Freudenau und die Sporthalle des Postsportvereins Wien.



Die Entscheidung wurde Donnerstagabend nach der Eröffnungsfeier vom Organisationskomitee und dem Special-Olympics-Vorstand getroffen.

"Die Gesundheit geht eindeutig vor"

"Temperaturen an die 40 Grad machen die Durchführung von Sportarten im Freien einfach zu riskant. Die Gesundheit geht eindeutig vor", so OK-Chefin Birgit Morelli.



Laurenz Maresch, Präsident von Special Olympics Österreich, sagt: "Wir bedauern die Absage der Outdoor-Bewerbe sehr – insbesondere für unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich lange auf diese Nationalen Sommerspiele vorbereitet haben. Gleichzeitig tragen wir Verantwortung für die Sicherheit aller Beteiligten. Die Hitze war im Organisationskomitee schon Thema, nun folgten die behördlichen Warnungen. Wir gehen kein Risiko ein. Deshalb mussten wir diese schwierige Entscheidung treffen."



Alle Infos dazu unter www.wien2026.at