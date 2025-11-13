Die gebürtige Kufsteinerin Nicole Billa gehört zu den erfolgreichsten Fußballerinnen Österreichs. 2021 wurde sie sowohl in Deutschland als auch in Österreich zur Fußballerin des Jahres gewählt. Im Sommer 2025 wechselte sie zum Zweitligisten VfB Stuttgart und bringt ihre Erfahrung aus 105 Länderspielen für die österreichische Frauen-Nationalmannschaft mit.

Für diese Auktion stellt Nicole Billa ihr Heimtrikot vom VfB Stuttgart zur Verfügung – ein exklusives Sammlerstück für Fans, das Leidenschaft, Können und internationale Erfahrung dieser Top-Spielerin eindrucksvoll verkörpert.

Du bietest auf ein echtes Fan-Highlight - ein signiertes Nicole Billa Heimtrikot vom VfB Stuttgart:

Handsigniert von Nicole Billa

Rückennummer & Beflockung wie neu

Marke: Jako

Größe: S

Anmerkung: Eine Videodokumentation wird die Authentizität der Unterschrift bestätigen.

