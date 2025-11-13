Sponsored Content

Signiertes Nicole Billa Heimtrikot vom VfB Stuttgart

Biete jetzt für ein signiertes Heimtrikot des VfB Stuttgart von Nicole Billa - zugunsten der Österreichischen Sporthilfe!

Die gebürtige Kufsteinerin Nicole Billa gehört zu den erfolgreichsten Fußballerinnen Österreichs. 2021 wurde sie sowohl in Deutschland als auch in Österreich zur Fußballerin des Jahres gewählt. Im Sommer 2025 wechselte sie zum Zweitligisten VfB Stuttgart und bringt ihre Erfahrung aus 105 Länderspielen für die österreichische Frauen-Nationalmannschaft mit.

Für diese Auktion stellt Nicole Billa ihr Heimtrikot vom VfB Stuttgart zur Verfügung – ein exklusives Sammlerstück für Fans, das Leidenschaft, Können und internationale Erfahrung dieser Top-Spielerin eindrucksvoll verkörpert.

Du bietest auf ein echtes Fan-Highlight - ein signiertes Nicole Billa Heimtrikot vom VfB Stuttgart:

  • Handsigniert von Nicole Billa

  • Rückennummer & Beflockung wie neu

  • Marke: Jako

  • Größe: S

  • Anmerkung: Eine Videodokumentation wird die Authentizität der Unterschrift bestätigen.

