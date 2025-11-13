Sponsored Content

Ein von Dragović getragenes Match-Trikot ersteigern

Ersteigere ein von Dragović getragenes Match-Trikot: Jetzt bei United Charity, Europas größtem Charity-Auktionsportal mitbieten und Gutes tun!

Ein von Dragović getragenes Match-Trikot ersteigern
Textquelle: © LAOLA1
Ersteigere ein Fußball-Sammlerstück: Das Original Matchworn-Trikot von Aleksandar Dragović, das er am 04. Oktober 2025 im Bundesliga-Heimspiel gegen BW Linz getragen hat.

Dieses authentische Erinnerungsstück ist nicht nur ein echtes Highlight für jeden Fußballfan, sondern auch eine besondere Hommage an einen herausragenden Spieler. Sichere dir dieses exklusive Trikot und holen dir ein Stück Fußballgeschichte nach Hause!

Sie bieten auf ein Fan-Highlight: Von Aleksandar Dragović getragenes FK Austria Wien-Trikot:

  • Original Match-Trikot von Aleksandar Dragović, getragen im Heimspiel gegen BW Linz am 04. Oktober 2025

  • Rückennummer & Beflockung wie im Spiel getragen

  • Marke: Macron

  • Größe: XL

  • Deutliche Gebrauchsspuren erkennbar

Der Erlös der Auktion des getragenen Trikots von Aleksandar Dragović geht direkt, ohne Abzug von Kosten, an die Österreichische Sporthilfe.

