Ein von Dragović getragenes Match-Trikot ersteigern

Ersteigere ein Fußball-Sammlerstück: Das Original Matchworn-Trikot von Aleksandar Dragović, das er am 04. Oktober 2025 im Bundesliga-Heimspiel gegen BW Linz getragen hat.

Dieses authentische Erinnerungsstück ist nicht nur ein echtes Highlight für jeden Fußballfan, sondern auch eine besondere Hommage an einen herausragenden Spieler. Sichere dir dieses exklusive Trikot und holen dir ein Stück Fußballgeschichte nach Hause!

Sie bieten auf ein Fan-Highlight: Von Aleksandar Dragović getragenes FK Austria Wien-Trikot:

Original Match-Trikot von Aleksandar Dragović, getragen im Heimspiel gegen BW Linz am 04. Oktober 2025

Rückennummer & Beflockung wie im Spiel getragen

Marke: Macron

Größe: XL

Deutliche Gebrauchsspuren erkennbar

Der Erlös der Auktion des getragenen Trikots von Aleksandar Dragović geht direkt, ohne Abzug von Kosten, an die Österreichische Sporthilfe.

