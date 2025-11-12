Sieg in Belgien! Austria-Frauen legen Grundstein im Europa Cup

Die Frauenmannschaft der Wiener Austria macht im Achtelfinale des UEFA Women’s Europa Cup einen großen Schritt Richtung Viertelfinale.

Die Violetten setzen sich im Hinspiel auswärts im Burgemeester Van de Wielestadion in Deinze gegen RSC Anderlecht mit 1:0 durch - und feiern damit einen historischen Erfolg: Erstmals könnte der Klub ins Viertelfinale einziehen.

Der "Joker" zieht

Austria-Trainer Stefan Kenesei hatte im Vorfeld betont, sich eine gute Ausgangsposition schaffen zu wollen und setzte auf dem Weg dorthin auf eine Kontertaktik.

Belgiens Vizemeister machte das Spiel, kam einige Male gefährlich in die Nähe des Strafraums, aber trotzdem zu keiner Topchance. Von der Austria war in der Offensive erst in einer kurzen Phase vor dem Seitenwechsel etwas zu sehen. Zwei Austrianerinnen verfehlten einen Eckball von Modesta Uka (43.), die selbst zwei Schüsse aufs Tor brachte (44., 45.+1).

Nach Wiederbeginn änderte sich wenig am Spielgeschehen, die Kenesei-Truppe war vor allem darauf bedacht, die Null zu halten und schaffte das trotz neuerlicher Anderlecht-Überlegenheit ziemlich souverän. Vorne vergab Lena Triendl aus sechs Metern die Topchance auf die Führung (79.).

Die Kirsche auf die Torte setzten Carina Wenninger und Co. in der Folge aber doch noch. Diesmal landete ein von Triendl gewonnener Ball genau bei Sisic, die zwei Minuten nach ihrer Einwechslung im Strafraum überlegt hoch ins lange Eck traf.

Rückspiel vor Heimpublikum wird entscheidend

Damit darf mehr als nur davon geträumt werden, dass nach Slavia Prag auch die nächste K.o.-Hürde gemeistert werden kann. Und das bei der ersten Europacup-Teilnahme der national bisher makellosen Wienerinnen überhaupt.

Das Rückspiel steigt am 19. November um 19:30 Uhr im Franz-Horr-Stadion. Dort entscheidet sich, ob die Austria-Frauen vor heimischem Publikum tatsächlich den Sprung unter die letzten Acht schaffen. Im Viertelfinale würde das Team auf die Young Boys oder Sparta Prag treffen.

Der Schweizer Meister entschied das erste Spiel bei Sparta Prag auswärts mit 3:0 für sich und kann damit fast schon mit der Runde der letzten Acht planen.