Sponsored Content

Exklusiver Padel-Schläger signiert von Jürgen Klopp

Jetzt bei der Charity-Auktion zugunsten der Österreichischen Sporthilfe mitbieten und einen exklusiven Padel-Schläger mit original-Autogramm von Trainerlegende Jürgen Klopp ersteigern.

Exklusiver Padel-Schläger signiert von Jürgen Klopp Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Dieser hochwertige Wilson Elite x Jürgen Klopp Padelschläger wurde persönlich von Jürgen Klopp, einem der erfolgreichsten und charismatischsten Trainer der Fußballwelt, hand­signiert. Der in Schwarz/Gelb gehaltene Schläger verbindet sportliche Qualität mit einzigartigem Sammlerwert und ist ein besonderes Highlight für Sportfans, Klopp-Anhänger und Padel-Begeisterte, die ein exklusives Erinnerungsstück besitzen möchten.

Leistungsbeschreibung:

  • Wilson Elite x Jürgen Klopp Padelschläger

  • Handsigniert von Jürgen Klopp

  • Farbe: Schwarz/gelb

  • Inklusive BELA DNA Schlägertasche

  • Ideal als Sammlerstück, Ausstellungsobjekt oder Weihnachtsgeschenk

Der Erlös der Auktion geht direkt an die Österreichische Sporthilfe.

Entdecke hier weitere einzigartige Auktionen für den guten Zweck!

Mehr zum Thema

Exklusiver Padel-Schläger signiert von Fernando Belasteguín

Exklusiver Padel-Schläger signiert von Fernando Belasteguín

Verbände
Rapidler nominiert: Chaos um zwei Kaderlisten in Kamerun

Rapidler nominiert: Chaos um zwei Kaderlisten in Kamerun

Fußball
1
Fix! Europäische Rennstrecke feiert Comeback in der Formel 1

Fix! Europäische Rennstrecke feiert Comeback in der Formel 1

Formel 1
3
Ski-Weltcup heute: Slalom der Frauen in Courchevel

Ski-Weltcup heute: Slalom der Frauen in Courchevel

Ski Alpin
Ex-ÖFB-Teamgoalie hört auf

Ex-ÖFB-Teamgoalie hört auf

Bundesliga
Strafe steht an: Todesfall als Mitgrund für Menzies-Ausraster

Strafe steht an: Todesfall als Mitgrund für Menzies-Ausraster

Mehr Sport
1
Wechselt Oliver Glasner zum Weltmeister?

Wechselt Oliver Glasner zum Weltmeister?

Premier League
3
Kommentare

Kommentare

sponsored content Padel Sporthilfe