Exklusiver Padel-Schläger signiert von Jürgen Klopp

Dieser hochwertige Wilson Elite x Jürgen Klopp Padelschläger wurde persönlich von Jürgen Klopp, einem der erfolgreichsten und charismatischsten Trainer der Fußballwelt, hand­signiert. Der in Schwarz/Gelb gehaltene Schläger verbindet sportliche Qualität mit einzigartigem Sammlerwert und ist ein besonderes Highlight für Sportfans, Klopp-Anhänger und Padel-Begeisterte, die ein exklusives Erinnerungsstück besitzen möchten.

Leistungsbeschreibung:

Wilson Elite x Jürgen Klopp Padelschläger

Handsigniert von Jürgen Klopp

Farbe: Schwarz/gelb

Inklusive BELA DNA Schlägertasche

Ideal als Sammlerstück, Ausstellungsobjekt oder Weihnachtsgeschenk

Der Erlös der Auktion geht direkt an die Österreichische Sporthilfe.

