Exklusiver Padel-Schläger signiert von Jürgen Klopp
Jetzt bei der Charity-Auktion zugunsten der Österreichischen Sporthilfe mitbieten und einen exklusiven Padel-Schläger mit original-Autogramm von Trainerlegende Jürgen Klopp ersteigern.
Dieser hochwertige Wilson Elite x Jürgen Klopp Padelschläger wurde persönlich von Jürgen Klopp, einem der erfolgreichsten und charismatischsten Trainer der Fußballwelt, handsigniert. Der in Schwarz/Gelb gehaltene Schläger verbindet sportliche Qualität mit einzigartigem Sammlerwert und ist ein besonderes Highlight für Sportfans, Klopp-Anhänger und Padel-Begeisterte, die ein exklusives Erinnerungsstück besitzen möchten.
Leistungsbeschreibung:
Wilson Elite x Jürgen Klopp Padelschläger
Handsigniert von Jürgen Klopp
Farbe: Schwarz/gelb
Inklusive BELA DNA Schlägertasche
Ideal als Sammlerstück, Ausstellungsobjekt oder Weihnachtsgeschenk
Der Erlös der Auktion geht direkt an die Österreichische Sporthilfe.
Entdecke hier weitere einzigartige Auktionen für den guten Zweck!