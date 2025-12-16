Exklusiver Padel-Schläger signiert von Fernando Belasteguín

Dieser hochwertige Wilson Bela Elite V2 Padelschläger wurde persönlich von Padellegende Fernando Belasteguín signiert. Der in Rot gehaltene Schläger überzeugt durch seine erstklassige Verarbeitung und seinen besonderen Sammlerwert. Ein exklusives Highlight für Padel-Fans, Belasteguín-Anhänger und alle, die ein einzigartiges Erinnerungsstück besitzen möchten.

Leistungsbeschreibung

Wilson Bela Elite V2 Padelschläger

Handsigniert von Fernando Belasteguín

Farbe: Rot

Inklusive BELA DNA Schlägertasche

Ideal als Sammlerstück, Ausstellungsobjekt oder Weihnahtsgeschenk

Mit dem Erlös der Auktion unterstützen wir die Österreichische Sporthilfe.

