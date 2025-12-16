Sponsored Content

Exklusiver Padel-Schläger signiert von Fernando Belasteguín

Ersteigere jetzt im Rahmen der Charity-Auktion einen Padel-Schläger mit original-Autogramm von Padellegende Belasteguin - zugunsten der Österreichischen Sporthilfe.

Dieser hochwertige Wilson Bela Elite V2 Padelschläger wurde persönlich von Padellegende Fernando Belasteguín signiert. Der in Rot gehaltene Schläger überzeugt durch seine erstklassige Verarbeitung und seinen besonderen Sammlerwert. Ein exklusives Highlight für Padel-Fans, Belasteguín-Anhänger und alle, die ein einzigartiges Erinnerungsstück besitzen möchten.

Leistungsbeschreibung

  • Wilson Bela Elite V2 Padelschläger

  • Handsigniert von Fernando Belasteguín

  • Farbe: Rot

  • Inklusive BELA DNA Schlägertasche

  • Ideal als Sammlerstück, Ausstellungsobjekt oder Weihnahtsgeschenk

Mit dem Erlös der Auktion unterstützen wir die Österreichische Sporthilfe.

Entdecke hier weitere einzigartige Auktionen für den guten Zweck!

