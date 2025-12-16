Exklusiver Padel-Schläger signiert von Fernando Belasteguín
Ersteigere jetzt im Rahmen der Charity-Auktion einen Padel-Schläger mit original-Autogramm von Padellegende Belasteguin - zugunsten der Österreichischen Sporthilfe.
Dieser hochwertige Wilson Bela Elite V2 Padelschläger wurde persönlich von Padellegende Fernando Belasteguín signiert. Der in Rot gehaltene Schläger überzeugt durch seine erstklassige Verarbeitung und seinen besonderen Sammlerwert. Ein exklusives Highlight für Padel-Fans, Belasteguín-Anhänger und alle, die ein einzigartiges Erinnerungsstück besitzen möchten.
Leistungsbeschreibung
Wilson Bela Elite V2 Padelschläger
Handsigniert von Fernando Belasteguín
Farbe: Rot
Inklusive BELA DNA Schlägertasche
Ideal als Sammlerstück, Ausstellungsobjekt oder Weihnahtsgeschenk
Mit dem Erlös der Auktion unterstützen wir die Österreichische Sporthilfe.
