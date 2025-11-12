Sponsored Content

Exklusive Sky Studioführung im Sky Sport Studio ersteigern

Ersteigere eine exklusive Sky Studioführung. Jetzt bei United Charity, Europas größtem Charity-Auktionsportal mitbieten und Gutes tun!

Exklusive Sky Studioführung im Sky Sport Studio ersteigern Foto: © Kalle Singer
Textquelle: © LAOLA1
Diese einmalige Gelegenheit solltest du dir nicht entgehen lassen:

Biete jetzt bei der Auktion mit und sichere dir, dank Sky Österreich, eine exklusive Studioführung für zwei Personen im Sky Sport Studio in München.

Erlebe am Dienstag, den 9. Dezember, einen ganz besonderen Champions League-Abend, an dem unter anderem der FC Bayern auf Sporting Lissabon trifft. Freue dich auf einen spannenden Blick hinter die Kulissen – inklusive Meet & Greet mit den Moderatoren.

Die Spiele verfolgst du in einem eigenen Raum mit Getränken und Verpflegung, bevor du den aufregenden Spieltag entspannt im Hotel ausklingen lässt.

Du bietest auf ein einmaliges Erlebnis: Eine exklusive Studioführung im Sky Sport Studio in München!

Details zum Erlebnis:

  • Termin: Dienstag, 09. Dezember 2025

  • Ort: Sky Sport Studio, Unterföhring (München)

  • Für: Zwei Personen

  • Highlight: Meet & Greet mit den Moderator:innen

  • Ablauf: Verfolgen Sie den Studiovorlauf live vor Ort und genießen Sie die Spiele in einem eigenen Raum – inklusive Drinks und Verpflegung

  • Übernachtung: Eine Nacht für zwei Personen in einem Hotel in München

  • Hinweis: Eigene An- und Abreise

Entdecke hier weitere einzigartige Auktionen für den guten Zweck!

