Exklusive Sky Studioführung im Sky Sport Studio ersteigern

Diese einmalige Gelegenheit solltest du dir nicht entgehen lassen:

Biete jetzt bei der Auktion mit und sichere dir, dank Sky Österreich, eine exklusive Studioführung für zwei Personen im Sky Sport Studio in München.

Erlebe am Dienstag, den 9. Dezember, einen ganz besonderen Champions League-Abend, an dem unter anderem der FC Bayern auf Sporting Lissabon trifft. Freue dich auf einen spannenden Blick hinter die Kulissen – inklusive Meet & Greet mit den Moderatoren.

Die Spiele verfolgst du in einem eigenen Raum mit Getränken und Verpflegung, bevor du den aufregenden Spieltag entspannt im Hotel ausklingen lässt.

Du bietest auf ein einmaliges Erlebnis: Eine exklusive Studioführung im Sky Sport Studio in München!

Details zum Erlebnis:

Termin: Dienstag, 09. Dezember 2025

Ort: Sky Sport Studio, Unterföhring (München)

Für: Zwei Personen

Highlight: Meet & Greet mit den Moderator:innen

Ablauf: Verfolgen Sie den Studiovorlauf live vor Ort und genießen Sie die Spiele in einem eigenen Raum – inklusive Drinks und Verpflegung

Übernachtung: Eine Nacht für zwei Personen in einem Hotel in München

Hinweis: Eigene An- und Abreise

Entdecke hier weitere einzigartige Auktionen für den guten Zweck!