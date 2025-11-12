Exklusive Sky Studioführung im Sky Sport Studio ersteigern
Diese einmalige Gelegenheit solltest du dir nicht entgehen lassen:
Biete jetzt bei der Auktion mit und sichere dir, dank Sky Österreich, eine exklusive Studioführung für zwei Personen im Sky Sport Studio in München.
Erlebe am Dienstag, den 9. Dezember, einen ganz besonderen Champions League-Abend, an dem unter anderem der FC Bayern auf Sporting Lissabon trifft. Freue dich auf einen spannenden Blick hinter die Kulissen – inklusive Meet & Greet mit den Moderatoren.
Die Spiele verfolgst du in einem eigenen Raum mit Getränken und Verpflegung, bevor du den aufregenden Spieltag entspannt im Hotel ausklingen lässt.
Du bietest auf ein einmaliges Erlebnis: Eine exklusive Studioführung im Sky Sport Studio in München!
Details zum Erlebnis:
Termin: Dienstag, 09. Dezember 2025
Ort: Sky Sport Studio, Unterföhring (München)
Für: Zwei Personen
Highlight: Meet & Greet mit den Moderator:innen
Ablauf: Verfolgen Sie den Studiovorlauf live vor Ort und genießen Sie die Spiele in einem eigenen Raum – inklusive Drinks und Verpflegung
Übernachtung: Eine Nacht für zwei Personen in einem Hotel in München
Hinweis: Eigene An- und Abreise
