Dein Slot im Bridgestone Winterfahrtraining der Extraklasse!

Biete jetzt mit und sichere dir einen Platz beim auto motor und sport Wintertraining powered by Bridgestone! Erfahre vom 08.02. bis 10.02.2026, wie der Bridgestone Blizzak 6 unter herausfordernden winterlichen Bedingungen performt.

Dein Slot im Bridgestone Winterfahrtraining der Extraklasse!
Textquelle: © LAOLA1
Präzise Kurvenfahrten, kontrollierte Drifts und Bremsmanöver auf den Punkt – beim auto motor und sport Wintertraining powered by Bridgestone steht souveränes und sichereres Fahren bei allen winterlichen Straßenbedingungen im Mittelpunkt.

Im österreichischen Lungau kannst du vom 08.02 bis 10.02.2026 dein persönliches Fahrkönnen erweitern und sich den Herausforderungen der Schnee-Parcours mit dem leistungsstarken Bridgestone Blizzak 6 Winterreifen stellen.

Mit deinem Gebot sicherst du dir einen exklusiven Platz beim Fahrsicherheitstraining und unterstützen zugleich die Österreichische Sporthilfe!

Leistungsbeschreibung:

Für Autofans: Biete auf ein Fahrtraining der Extraklasse – für mehr Sicherheit und Fahrspaß!

  • 1 Tag Fahrsicherheitstraining unter Anleitung der Profis

  • Praxisfahrten auf herausfordernden Schnee-Parcours

  • Leistungsstarke Premiumfahrzeuge bereift mit dem Winter-Hero Bridgestone Blizzak 6

  • Kurze Theorie-Einführung für das technische Know-how

  • 2 Tage Unterkunft inkl. Verpflegung und Abendveranstaltung am Fahrtag

