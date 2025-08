Wie Österreichs neue OCR-Bahn den Fünfkampf verändert

Der klassische Reitbewerb – jahrzehntelang Fixpunkt im Modernen Fünfkampf – ist Geschichte. An seine Stelle tritt eine Disziplin, die Kraft, Koordination und Schnelligkeit verlangt: OCR – Obstacle Course Racing.

Willkommen in der Zukunft des Fünfkampfs.

Mit dem offiziellen Beschluss des Weltverbands UIPM wird OCR ab Los Angeles 2028 fixer Bestandteil des Olympischen Programms. Statt Pferd und Reiter kämpfen sich Athlet:innen durch einen exakt 70 Meter langen Parcours mit acht Hindernissen – auf Zeit. Kein Prestige, kein Zufall, kein Tier – sondern pure, kontrollierbare Leistung.

Österreich setzt Zeichen

Im Frühjahr 2024 eröffnete der ÖVMF die erste offizielle und gleichzeitig wettkampftaugliche OCR-Anlage des Landes in Wr. Neustadt. Sie steht nicht nur für Training, sondern für Haltung: Ein Sport im Wandel, strukturell gedacht.

Die Bilder sprechen für sich: Kinder und Jugendliche testen spielerisch ihre Grenzen, Coaches erklären Grifftechniken, und mittendrin trainieren bereits einige der besten heimischen Fünfkämpfer:innen.

Graz zieht nach

In der Steiermark steht die nächste Anlage bereits in den Startlöchern. Graz will zum zweiten OCR-Standort Österreichs werden – ein logischer Schritt in der Entwicklung des Sports. Damit entsteht eine Achse, die nationale Talente fördert und gleichzeitig internationale Standards erfüllt. Österreich baut auf – und das im wahrsten Sinne des Wortes.

Trainingsort für die Besten

Spitzenathlet:innen wie Gustav Gustenau, Lisa Sophie Axmann sowie Florian und Stefan Bärenthaler nutzen die neue Anlage in Wr. Neustadt bereits regelmäßig. Für unsere jungen Talente ist es ein echtes Sprungbrett. Das neue Format fordert Eigenverantwortung, Technik und Körpergefühl. Und es kommt an – bei Sportler:innen, Trainer:innen und dem Publikum.

Olympisches Ziel, nationaler Auftrag

2028 steht das Debüt auf der olympischen Bühne bevor. Wer jetzt investiert, trainiert und Strukturen schafft, kann vorne mitspielen. Der ÖVMF hat diesen Auftrag verstanden – und legt mit OCR die Basis für nachhaltigen sportlichen Erfolg.

Fünfkampf neu gedacht – mit OCR

Die neue Disziplin ist keine Ersatzlösung, sondern ein Neustart – spektakulär, sauber strukturiert und auf Zukunft programmiert. Ohne Pferde, mit klarer Linie und sportlicher Öffnung.