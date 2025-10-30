Tagger, Lilli TAG
Korpatsch, Tamara KOR
Heute 04:00 Uhr
NEWS

WTA LIVE: Lilli Tagger - Tamara Korpatsch in Jiujiang

Die 17-jährige Osttirolerin visiert den erstmaligen Einzug in ein WTA-250-Halbfinale an. LIVE-Infos:

WTA LIVE: Lilli Tagger - Tamara Korpatsch in Jiujiang Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Am Freitag, ab 4:00 Uhr in der Früh, steht für Lilli Tagger das erste WTA-250-Viertelfinale ihrer noch jungen Karriere an. LIVE-Ticker>>>

Ihre Gegnerin in Jiujiang ist Tamara Korpatsch (WTA-159.) aus Deutschland, die im WTA-Ranking knapp 80 Plätze vor Tagger liegt.

In der 2. Runde eliminierte die 17-jährige Tagger mit Elisabetta Cocciaretto (ITA/WTA-89.) erstmals eine Top-100-Spielerin. Nun soll der nächste Coup gelingen.

In den Top 200 der Weltrangliste steht Tagger nach ihrem Viertelfinal-Einzug bereits, der Sprung ins Halbfinale könnte den erstmaligen Sprung in die Top 170 bedeuten.

LIVE-Tracker:

Diese ÖTV-Frauen knackten die Top 100 des WTA-Rankings

Melanie Schnell
Patricia Mayr-Achleitner

