WTA LIVE: Lilli Tagger - Tamara Korpatsch in Jiujiang

Am Freitag, ab 4:00 Uhr in der Früh, steht für Lilli Tagger das erste WTA-250-Viertelfinale ihrer noch jungen Karriere an. LIVE-Ticker>>>

Ihre Gegnerin in Jiujiang ist Tamara Korpatsch (WTA-159.) aus Deutschland, die im WTA-Ranking knapp 80 Plätze vor Tagger liegt.

In der 2. Runde eliminierte die 17-jährige Tagger mit Elisabetta Cocciaretto (ITA/WTA-89.) erstmals eine Top-100-Spielerin. Nun soll der nächste Coup gelingen.

In den Top 200 der Weltrangliste steht Tagger nach ihrem Viertelfinal-Einzug bereits, der Sprung ins Halbfinale könnte den erstmaligen Sprung in die Top 170 bedeuten.

