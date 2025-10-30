Kraus, Sinja KRA
Janicijevic, Selena JAN
Endstand
2:0
6:2 , 6:1
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
NEWS

Sinja Kraus souverän ins Halbfinale - Julia Grabher zieht zurück

Während sich die Wienerin in ihrem Duell keine Blöße gibt, kann die Vorarlbergerin ihre Partie gar nicht starten.

Sinja Kraus souverän ins Halbfinale - Julia Grabher zieht zurück Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Des einen Freud ist oft des anderen Leid! So ergeht es zumindest den beiden Österreicherinnen beim Challenger-Turnier in Cali, Kolumbien.

Sinja Kraus steht nach einem überlegenenen 6:2, 6:1-Sieg nach knapp zwei Stunden (mit Unterbrechung) im Halbfinale des Sandplatz-Turniers. Die Wienerin setzt sich gegen die Französin Selena Janicijevic (WTA-249.) ohne Probleme durch.

Währenddessen kann Landsfrau Julia Grabher zu ihrem Viertelfinal-Spiel gegen die Argentinierin Jazmin Ortenzi (WTA-247.) aus noch unbekannten Gründen nicht antreten.

Damit wird es im Halbfinale auch kein Duell der beiden ÖTV-Asse geben, Kraus trifft nun am Freitag auf Ortenzi.

Mehr zum Thema

Grabher und Kraus in Cali im Gleichschritt ins Viertelfinale

Grabher und Kraus in Cali im Gleichschritt ins Viertelfinale

Tennis - WTA
2
Schett über Tagger: "Sie hat keinen Blödsinn im Kopf"

Schett über Tagger: "Sie hat keinen Blödsinn im Kopf"

Tennis - WTA
15
Miedler wie Erler in Paris im Doppel-Viertelfinale

Miedler wie Erler in Paris im Doppel-Viertelfinale

Tennis - ATP
Grabher und Kraus bei Challenger in Cali in nächster Runde

Grabher und Kraus bei Challenger in Cali in nächster Runde

Tennis - WTA
Leichtathletik: Millionen-Diebstahl beim Weltverband

Leichtathletik: Millionen-Diebstahl beim Weltverband

Mehr Sport
Football-Teamchef Sommer tritt nach EM-Titel überraschend zurück

Football-Teamchef Sommer tritt nach EM-Titel überraschend zurück

Football
1
Erler bereits im Paris-Viertelfinale, Miedler ebenfalls weiter

Erler bereits im Paris-Viertelfinale, Miedler ebenfalls weiter

Tennis - ATP
Kommentare

Kommentare

Sinja Kraus Julia Grabher Tennis Sport-Mix WTA