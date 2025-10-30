Sinja Kraus souverän ins Halbfinale - Julia Grabher zieht zurück
Während sich die Wienerin in ihrem Duell keine Blöße gibt, kann die Vorarlbergerin ihre Partie gar nicht starten.
Des einen Freud ist oft des anderen Leid! So ergeht es zumindest den beiden Österreicherinnen beim Challenger-Turnier in Cali, Kolumbien.
Sinja Kraus steht nach einem überlegenenen 6:2, 6:1-Sieg nach knapp zwei Stunden (mit Unterbrechung) im Halbfinale des Sandplatz-Turniers. Die Wienerin setzt sich gegen die Französin Selena Janicijevic (WTA-249.) ohne Probleme durch.
Währenddessen kann Landsfrau Julia Grabher zu ihrem Viertelfinal-Spiel gegen die Argentinierin Jazmin Ortenzi (WTA-247.) aus noch unbekannten Gründen nicht antreten.
Damit wird es im Halbfinale auch kein Duell der beiden ÖTV-Asse geben, Kraus trifft nun am Freitag auf Ortenzi.