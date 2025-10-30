Sinja Kraus souverän ins Halbfinale - Julia Grabher zieht zurück

Des einen Freud ist oft des anderen Leid! So ergeht es zumindest den beiden Österreicherinnen beim Challenger-Turnier in Cali, Kolumbien.

Sinja Kraus steht nach einem überlegenenen 6:2, 6:1-Sieg nach knapp zwei Stunden (mit Unterbrechung) im Halbfinale des Sandplatz-Turniers. Die Wienerin setzt sich gegen die Französin Selena Janicijevic (WTA-249.) ohne Probleme durch.

Währenddessen kann Landsfrau Julia Grabher zu ihrem Viertelfinal-Spiel gegen die Argentinierin Jazmin Ortenzi (WTA-247.) aus noch unbekannten Gründen nicht antreten.

Damit wird es im Halbfinale auch kein Duell der beiden ÖTV-Asse geben, Kraus trifft nun am Freitag auf Ortenzi.