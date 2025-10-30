Football-Teamchef Sommer tritt nach EM-Titel überraschend zurück

Knalleffekt im österreichischen Football! Max Sommer ist nicht mehr Teamchef des Nationalteams. Nur zwei Tage nach der EM-Titelverteidigung wird der Rücktritt des Steirers öffentlich. Die "Kleine Zeitung" berichtet am Donnerstag darüber.

"Mir war schon vor geraumer Zeit bewusst, dass ich mein Amt niederlegen werde, wenn die Ziele erreicht sind", sagt der 37-Jährige, der stolz auf die Mannschaft und das Betreuerteam ist. "Wir haben einen neuen Standard für Football in Europa gesetzt."

Am Dienstag verteidigte das AFBÖ-Team in Krefeld mit einem klaren 27:0 über Finnland den 2023 erstmals eroberten EM-Titel. "Das waren sicherlich die zehn schönsten Football-Tage, die ich je erlebt habe", hielt Sommer nach dem Erfolg fest. Er wurde Ende 2019 zum Teamchef befördert.

Für den Titel musste jedoch ein hoher Aufwand betrieben werden. "Wir haben diese Rahmenbedingungen für dieses Turnier geschaffen, in dem wir persönlichen Einsatz eingebracht haben, der ganz viele Personen in diesem Betreuerstab, inklusive mir, über die Maßen erschöpft hat", sagt Sommer.

Widerstände und unprofessionelles Verhalten

Unterstützung und Wertschätzung fehlten demnach aber. Der Steirer kritisiert die AFBÖ-Führung, bestehend aus Sportdirektor, Generalsekretär und Vorstand. Sommer spricht von persönlichen Widerständen und unprofessionellem Verhalten.

In Bezug auf die Professionalisierung des Nationalteam-Projekts habe Verständnis gefehlt. "Und wenn du es dann nicht schaffst, dass du dich auf ein gemeinsames Bild des Projekts einigst, dann muss eben eine der zwei Parteien Konsequenzen ziehen", so Sommer, für den nun die Familie in den Mittelpunkt rückt.

Für den österreichischen Football wünscht sich der 37-Jährige einen soliden und gut gecoachten Amateurfootball sowie eine semi-professionalisierte Liga, in der sich Talente regelmäßig messen können.

Zudem sollen Österreich und Deutschland nach Sommer mindestens alle zwei Jahre aufeinandertreffen. Jedoch in einem "würdigen Rahmen", dieser sei bei der EM nicht vorhanden gewesen. "Wenn auf einem Spielfeld beide Finalspiele gespielt werden, bei Regen im Oktober, dann ist das ein Schlag ins Gesicht, wenn man versucht, ein professionelles Produkt zu liefern."

Der AFBÖ hat sich bislang (Stand: Donnerstagvormittag) nicht zu dem Rücktritt Sommers geäußert.