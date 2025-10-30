Cerundolo, Francisco CER
Sinner, Jannik SIN
Endstand
0:2
5:7 , 1:6
Wien-Sieger Sinner stürmt in Paris ins Viertelfinale

Der Italiener hält damit die Chance auf die Nummer eins der Welt weiter am Leben.

Wien-Sieger Sinner stürmt in Paris ins Viertelfinale Foto: © gepa
Textquelle: © APA
Jannik Sinner steht beim ATP-1000-Turnier in Paris im Viertelfinale und hat die Chance auf die Rückkehr an die Spitze der Tennis-Weltrangliste gewahrt.

Der Wien-Sieger setzt sich am Donnerstag im Achtelfinale gegen den Argentinier Francisco Cerundolo in 85 Minuten 7:5,6:1 durch. Der Italiener trifft nun auf den US-Amerikaner Ben Shelton, der den Russen Andrej Rublew mit 7:6,6:3 eliminiert.

Um den Spanier Carlos Alcaraz von der Spitze des ATP-Rankings zu stoßen, muss Sinner das Turnier gewinnen.

Von Skoff bis Draper: Alle Wien-Sieger seit 1988

1988 - Horst Skoff (AUT)
1989 - Paul Annacone (USA)

Slideshow starten

38 Bilder

