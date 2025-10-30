Cerundolo, Francisco CERSinner, Jannik SIN
Endstand
0:25:7 , 1:6
Wien-Sieger Sinner stürmt in Paris ins Viertelfinale
Der Italiener hält damit die Chance auf die Nummer eins der Welt weiter am Leben.
Jannik Sinner steht beim ATP-1000-Turnier in Paris im Viertelfinale und hat die Chance auf die Rückkehr an die Spitze der Tennis-Weltrangliste gewahrt.
Der Wien-Sieger setzt sich am Donnerstag im Achtelfinale gegen den Argentinier Francisco Cerundolo in 85 Minuten 7:5,6:1 durch. Der Italiener trifft nun auf den US-Amerikaner Ben Shelton, der den Russen Andrej Rublew mit 7:6,6:3 eliminiert.
Um den Spanier Carlos Alcaraz von der Spitze des ATP-Rankings zu stoßen, muss Sinner das Turnier gewinnen.