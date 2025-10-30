NEWS

Miedler wie Erler in Paris im Doppel-Viertelfinale

Nach einem Zweisatzsieg gegen Top-Duo Granollers/Zeballos steht Lucas Miedler mit seinem Doppel Partner im Viertelfinale. Auch der Tiroler Alexander Erler ist mit dem US-Amerikaner Robert Galloway aufgestiegen.

Miedler wie Erler in Paris im Doppel-Viertelfinale Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Der Niederösterreicher Lucas Miedler steht beim Masters-1000-Tennisturnier von Paris mit dem Portugiesen Francisco Cabral im Doppel-Viertelfinale. Die beiden überzeugten im Achtelfinale gegen Marcel Granollers/Horacio Zeballos mit einem 7:5,6:3-Sieg. Der Spanier und der Argentinier gewannen heuer die French Open und die US Open.

Schon davor war der Tiroler Alexander Erler mit dem US-Amerikaner Robert Galloway aufgestiegen. Das Viertelfinale wird am Freitag gespielt.

Als erster Einzelspieler erreichte Valentin Vacherot das Viertelfinale. Der Monegasse besiegte mit einem 7:6(4),6:4 gegen den Briten Cameron Norrie den Bezwinger des spanischen Weltranglistenersten Carlos Alcaraz.

In der Runde davor hatte sich Vacherot am Mittwoch im Duell der Cousins gegen den Franzosen Arthur Rinderknech durchgesetzt, wie im Finale von Shanghai wieder nach Satzrückstand in drei Sätzen.

