Der SC Ferlach fightet sich zur Tabellenführung
Die Kärntner erkämpfen sich durch den knappen Sieg gegen die Fivers die Tabellenführung.
Die Handballer von SC Ferlach haben sich am Dienstag in Wien die Tabellenführung in der Handball-Liga Austria (HLA) der Männer geholt.
Zum Auftakt der 9. Grunddurchgangsrunde siegten die Kärntner bei den Fivers Margareten 29:24 (12:11) und führen nun zwei Punkte vor HC Linz und deren drei vor UHK Krems.
Die Fivers rangieren vier Zähler hinter dem Leader als Sechste im Mittelfeld der Zwölfer-Liga. Die Runde wird von Mittwoch bis Samstag fortgesetzt.