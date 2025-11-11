NEWS

Der SC Ferlach fightet sich zur Tabellenführung

Die Kärntner erkämpfen sich durch den knappen Sieg gegen die Fivers die Tabellenführung.

Der SC Ferlach fightet sich zur Tabellenführung Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Die Handballer von SC Ferlach haben sich am Dienstag in Wien die Tabellenführung in der Handball-Liga Austria (HLA) der Männer geholt.

Zum Auftakt der 9. Grunddurchgangsrunde siegten die Kärntner bei den Fivers Margareten 29:24 (12:11) und führen nun zwei Punkte vor HC Linz und deren drei vor UHK Krems.

Die Fivers rangieren vier Zähler hinter dem Leader als Sechste im Mittelfeld der Zwölfer-Liga. Die Runde wird von Mittwoch bis Samstag fortgesetzt.

