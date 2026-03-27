Schulterverletzung: Djokovic sagt auch für Monte Carlo ab

Wegen einer Schulterverletzung muss Tennis-Superstar Novak Djokovic auch für das ATP-1000-Turnier in Monte Carlo passen.

Der zweifache Sieger des Sandplatzklassikers im Fürstentum an der Cote d'Azur zog am Freitag laut Turnierveranstalter seine Nennung zurück.

Der 38-jährige Serbe hatte wegen der Blessur an der rechten Schulter bereits seine Teilnahme in Miami abgesagt. Djokovic hatte in Monte Carlo 2013 und 2015 triumphiert.

Auch der Weltranglistensiebente Taylor Fritz aus den USA reist wegen einer Verletzung nicht nach Monaco, wo vom 5. bis 12. April die Nummer eins der Welt, Carlos Alcaraz, seinen Titel verteidigt.