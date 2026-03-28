Sinner verwehrt Zverev das Finale in Miami

Tennis-Star Jannik Sinner steht einen Sieg vor Gewinn des "Sunshine Doubles".

Zwei Wochen nach seinem Turniersieg in Indian Wells zieht der Weltranglisten-Zweite am Freitag (Ortszeit) durch einen 6:3, 7:6(4)-Sieg gegen den Deutschen Alexander Zverev auch in Miami ins Endspiel ein.

In diesem trifft der Italiener am Sonntag als klarer Favorit auf den als Nummer 21 gesetzten Jiri Lehecka. Der Tscheche setzt sich in seinem Halbfinale gegen den Franzosen Arthur Fils 6:2, 6:2 durch.

Im Vorjahr noch gesperrt

Dass er in Miami im Finale steht, bedeut ihm maximal viel, sagt der 24-jährige Sinner nach seinem Halbfinalsieg beim mit 9,4 Mio. Dollar dotierten Turnier. Vor einem Jahr verpasste er wegen seiner Einigung mit den Dopingbehörden um seine positiven Dopingtests das Frühlings-Double Indian Wells/Miami.

Zuletzt gelang dem Schweizer Roger Federer vor neun Jahren als siebenter Spieler der Geschichte der Durchmarsch bei beiden Masters-1000-Turnieren. Gegen Zverev ist es der siebente Sieg Sinners in Folge.

Für den 24-jährigen Lehecka ist es das erste Masters-1000-Finale seiner Karriere. Im Vorjahr gewann in Miami mit Jakub Mensik ebenfalls überraschend ein Tscheche.

Sinner kann unglaubliche Serie ausbauen

Sinner könnte dagegen zum zweiten Mal nach 2024 in Miami triumphieren und zugleich seine bemerkenswerte Rekordserie bei Masters-1000-Turnieren ausbauen. Bei diesen hat der Südtiroler mit dem Erfolg gegen Zverev nun 32 Sätze in Folge gewonnen.

Den in Miami früh ausgeschiedenen Spanier Carlos Alcaraz kann Sinner freilich auch bei einem Turniersieg in der Weltrangliste nicht überholen.