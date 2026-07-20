Neumayer, Lukas NEU
Hanfmann, Yannick HAN
Endstand
0:2
6:7 , 4:6
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Deja vu: Neumayer scheitert in Kitzbühel erneut in 1. Runde

Lukas Neumayer liefert dem deutschen Routinier Yannick Hanfmann lange Zeit einen harten Kampf. Am Ende setzt sich der Favorit durch.

Deja vu: Neumayer scheitert in Kitzbühel erneut in 1. Runde Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Für Lukas Neumayer ist in der ersten Runde der Generali Open in Kitzbühel Endstation.

Der 23-jährige Salzburger muss sich dem deutschen Kitzbühel-Spezialisten Yannick Hanfmann nach 1:44 Stunden mit 6:7(5), 4:6 geschlagen geben. Wie auch schon im Vorjahr ist die Nummer 52 der Welt eine Nummer zu groß für das ÖTV-Ass.

Im ersten Satz liefern sich beide Spieler zunächst ein Duell auf Augenhöhe. Lange Zeit sind Breakchancen Mangelware, ehe Neumayer beim Stand von 5:5 plötzlich zuschlägt und dem Favoriten den Aufschlag abnimmt.

Der Österreicher darf in der Folge zum Satzgewinn servieren und erspielt sich drei Satzbälle, kann diese jedoch allesamt nicht verwerten. Hanfmann schlägt sofort zurück, rettet sich ins Tie-Break und behält dort mit 7:5 die Oberhand.

Hanfmann staubtrocken

Der verpasste Satzgewinn zeigt bei Neumayer zu Beginn des zweiten Durchgangs Wirkung. Zwar wehrt der Salzburger zunächst noch einen Breakball ab, wenig später muss er seinen Aufschlag aber zum 1:2 abgeben.

Hanfmann spielt seine Routine in der Folge gekonnt aus, überzeugt einmal mehr mit einem starken Service und lässt sich den Vorsprung nicht mehr nehmen. Mit insgesamt 16 Assen fixiert der Deutsche den 6:4-Erfolg und zieht ins Achtelfinale ein.

Dort trifft der 34-Jährige entweder auf den als Nummer acht gesetzten Argentinier Juan Manuel Cerundolo oder dessen Landsmann Marco Trungelliti.

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