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Handball-WM: Österreich erhält keine Wildcard

Die Handball-Weltmeisterschaft 2027 in Deutschland wird ohne Österreich stattfinden. Nach der verpassten Qualifikation hat sich auch die letzte Chance für das ÖHB-Team zerschlagen.

Handball-WM: Österreich erhält keine Wildcard Foto: © ÖHB/Pawel Bejnarowicz
Textquelle: © APA
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Die beiden Wildcards für die Handball-Weltmeisterschaft der Männer 2027 in Deutschland sind vom Weltverband IHF an die Türkei und Saudi-Arabien vergeben worden.

Elf andere Bewerber, darunter Österreich, die Schweiz, Ungarn und die Niederlande, gingen leer aus.

Für die Türkei wird es die erste WM-Teilnahme, die Saudis waren bereits mehrfach dabei. Das österreichische Team war im Play-off für die Titelkämpfe an Polen gescheitert.

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