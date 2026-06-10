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Handball-WM: Österreich erhält keine Wildcard
Die Handball-Weltmeisterschaft 2027 in Deutschland wird ohne Österreich stattfinden. Nach der verpassten Qualifikation hat sich auch die letzte Chance für das ÖHB-Team zerschlagen.
Die beiden Wildcards für die Handball-Weltmeisterschaft der Männer 2027 in Deutschland sind vom Weltverband IHF an die Türkei und Saudi-Arabien vergeben worden.
Elf andere Bewerber, darunter Österreich, die Schweiz, Ungarn und die Niederlande, gingen leer aus.
Für die Türkei wird es die erste WM-Teilnahme, die Saudis waren bereits mehrfach dabei. Das österreichische Team war im Play-off für die Titelkämpfe an Polen gescheitert.