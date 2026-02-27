Alexandri-Schwestern nicht mehr für Österreich am Start

Die erfolgreichsten Synchronschwimmerinnen des Landes werden nicht mehr für Österreich antreten.

Das bestätigt der Österreichische Schwimm-Verband, kurz nachdem die Sporthilfe die Entscheidung verkündet hat.

Die Drillinge Anna-Maria, Eirini-Marina und Vasiliki Alexandri haben sich entschieden, aus privaten Gründen in ihre griechische Heimat zurückzukehren. Dort wollen sie ihre Karriere ausklingen lassen.

"An der Zeit, zu unseren Wurzeln zurückzukehren"

"Zunächst möchten wir dem österreichischen Verband unseren aufrichtigen Dank für alles aussprechen, was er uns auf sportlicher, organisatorischer und moralischer Ebene geboten hat. Die Unterstützung, die Möglichkeiten und die Bedingungen, die er uns gegeben hat, haben wesentlich zu unserer sportlichen Entwicklung und zu unserer Ausbildung als Spitzensportler beigetragen", heißt es in der Mitteilung des OSV.

"Diese Erfahrung wird immer ein wichtiger und geschätzter Teil unserer sportlichen Laufbahn bleiben. Gleichzeitig sind wir jedoch der Meinung, dass es an der Zeit ist, zu unseren Wurzeln zurückzukehren."

Der Verband wurde von der Entscheidung "überrascht, es war sehr emotional", sagt OSV-Sportdirektor Walter Bär.

Seit Monaten ohne Trainerin

Die Alexandris waren nach der Rückkehr von Kurzzeittrainerin Takako Nakajima aus familiären Gründen in ihre Heimat Japan im vergangenen Jahr seit Monaten ohne Trainerin, konnten somit nicht richtig trainieren.

Welche genauen weiteren Gründe - in der Aussendung wurden "private" genannt - mitgespielt haben, ist nicht ganz klar.

Start für Griechenland zurzeit nicht möglich

Fakt ist, dass die Alexandris nicht mehr für Österreich starten können, genauso aber aktuell nicht für Griechenland.

Um die Sportnationalität wechseln zu können, müsste eine entsprechende Anfrage des griechischen Verbands gestellt werden. Österreich müsste dann auch zustimmen.

2012 kamen die Alexandri-Schwestern nach Österreich, zwei Jahre später erhielten sie die Staatsbürgerschaft. Zu ihren größten Erfolgen gehören zwei Mal WM-Gold sowie zwei WM-Bronzene. Bei der EM holten sie jeweils ein Mal Gold, zwei Mal Silber und zwei Mal Bronze. Vasiliki Alexandri gewann im Solo zwei Mal Silber bei der WM und wurde zweifache Europameisterin.