Schade! Tagger verpasst ersten WTA-Titel

Lilli Tagger muss weiter auf ihren ersten Titel auf WTA-Ebene warten.

Die junge Österreicherin kann nicht an ihren Titelgewinn auf ITF-Ebene anknüpfen und unterliegt im WTA-125-Finale von Mumbai (Indien) der Thailänderin Mananchaya Sawangkaew mit 4:6, 3:6.

Das Finale beginnt ausgeglichen, doch die junge Österreicherin erspielt sich früh mehrere Breakchancen. Sie kann diese jedoch nicht verwerten, sodass sich in der Folge ein offener Schlagabtausch entwickelt, in dem beide Spielerinnen ihren Aufschlag zunächst halten.

Wenige Breakbälle entscheiden

Beim Stand von 4:4 gerät Tagger erstmals in Bedrängnis und gibt ihrer Gegnerin einen Breakball. Diese Gelegenheit weiß die Thailänderin zu nutzen und stellt auf 5:4. Anschließend serviert sie souverän aus und sichert sich den ersten Satz mit 6:4.

Im zweiten Satz deutet zunächst alles wieder auf ein ausgeglichenes Duell hin. Doch dann gerät Tagger nach einem frühen Break mit 2:4 ins Hintertreffen, während ihre thailändische Kontrahentin bis zum 5:3 keinen einzigen Breakball zulässt.

Unter dem zunehmenden Druck verliert die Österreicherin ein weiteres Mal ihren Aufschlag. Sawangkaew, aktuell auf Rang 236 der Weltrangliste geführt, bringt den Satz schließlich souverän zu Ende und macht mit 6:4 und 6:3 den Finalerfolg perfekt.

Tagger mit sehr guter Turnierwoche

Trotz der Finalniederlage kann Tagger auf eine gelungene Turnierwoche zurückblicken. Im WTA-Ranking wird es für die 17‑Jährige jedenfalls nach vorne gehen – der erstmalige Einzug in die Top 100 rückt näher.

Im Live-Ranking scheint der Schützling der ehemaligen French-Open-Siegerin Francesca Schiavone bereits auf Platz 114 auf. Hält die Osttirolerin ihre aktuelle Entwicklungskurve, dürfte der erste WTA-Titel wohl nur mehr eine Frage der Zeit sein.