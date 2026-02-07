Mochizuki, Shintaro MOC
Neumayer, Lukas NEU
Endstand
0:2
3:6 , 3:6
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
NEWS

Davis Cup LIVE: Lukas Neumayer gegen Shintaro Mochizuki

Am zweiten Tag trifft Lukas Neumayer auf die Nummer eins des japanischen Teams.

Davis Cup LIVE: Lukas Neumayer gegen Shintaro Mochizuki Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Anders als geplant übernimmt Lukas Neumayer das dritte Einzel im Davis Cup anstelle von Sebastian Ofner.

Neumayer trifft am zweiten Spieltag der Begegnung Japan – Österreich auf die Nummer eins der Gastgeber, Shinataro Mochizuki (ab 8:35 Uhr, Live Ticker>>>).

Die Nummer 108 der Welt bestritt bereits gestern sein Einzel gegen Juri Rodionov, das Rodionov mit 6:4,7:5 für sich entscheiden konnte.

Im Gesamtergebnis steht es nach zwei Singles und einem Doppel 2:1 für Japan.

Mehr zum Thema

Ausgleich! Rodionov besiegt Japans Nummer eins im Davis Cup

Ausgleich! Rodionov besiegt Japans Nummer eins im Davis Cup

Tennis
8
Davis Cup LIVE: Watanuki/Yuzuki gegen Erler/Miedler

Davis Cup LIVE: Watanuki/Yuzuki gegen Erler/Miedler

Tennis
5
Ofner verliert zum Davis-Cup-Auftakt gegen Watanuki

Ofner verliert zum Davis-Cup-Auftakt gegen Watanuki

Tennis
18
1:2! Favorisiertes ÖTV-Duo verliert Doppel gegen Japan

1:2! Favorisiertes ÖTV-Duo verliert Doppel gegen Japan

Tennis
1
Davis Cup: Ofner macht gegen Japan den Anfang

Davis Cup: Ofner macht gegen Japan den Anfang

Tennis
4
Erfolgsserie prolongiert: Tagger steht im Mumbai-Halbfinale

Erfolgsserie prolongiert: Tagger steht im Mumbai-Halbfinale

Tennis - WTA
22
BC Vienna schließt ABA-Gruppenphase mit Niederlage ab

BC Vienna schließt ABA-Gruppenphase mit Niederlage ab

Basketball

Kommentare

Tennis Sport-Mix Davis Cup Sebastian Ofner ÖTV-Herren Jürgen Melzer ÖTV-Team ÖTV