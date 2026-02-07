Mochizuki, Shintaro MOC
Neumayer, Lukas NEU
Endstand
0:23:6 , 3:6
NEWS
Davis Cup LIVE: Lukas Neumayer gegen Shintaro Mochizuki
Am zweiten Tag trifft Lukas Neumayer auf die Nummer eins des japanischen Teams.
Anders als geplant übernimmt Lukas Neumayer das dritte Einzel im Davis Cup anstelle von Sebastian Ofner.
Neumayer trifft am zweiten Spieltag der Begegnung Japan – Österreich auf die Nummer eins der Gastgeber, Shinataro Mochizuki (ab 8:35 Uhr, Live Ticker>>>).
Die Nummer 108 der Welt bestritt bereits gestern sein Einzel gegen Juri Rodionov, das Rodionov mit 6:4,7:5 für sich entscheiden konnte.
Im Gesamtergebnis steht es nach zwei Singles und einem Doppel 2:1 für Japan.