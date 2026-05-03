Karriere-Hoch für Oberleitner trotz Final-Niederlage

Für Neil Oberleitner setzt es im Doppel-Finale des ATP-Challengers in Cagliari eine Niederlage.

Der 26-jährige Wiener muss sich gemeinsam mit seinem tschechischen Partner Petr Nouza dem niederländisch-belgischen Duo Sem Verbeek und Sander Gille mit 6:4, 3:6, 4:10 geschlagen geben.

Starker erster Satz für Oberleitner/Nouza

Dabei starten Oberleitner und Nouza, die als Nummer drei des Turniers gesetzt sind, stark ins Endspiel.

In einem ausgeglichenen ersten Satz gelingt beim Stand von 4:4 das entscheidende Break, das sie zur 6:4-Satzführung nutzen.

Gegner drehen das Match

Im zweiten Durchgang wendet sich jedoch das Blatt. Erneut ist es ein einziges Break, das den Unterschied macht – diesmal zugunsten von Verbeek/Gille.

Beim Stand von 3:2 nehmen sie Oberleitner/Nouza den Aufschlag ab und bringen den Vorsprung souverän zum 6:3 ins Ziel.

Match-Tiebreak klar an Außenseiter

Im entscheidenden Match-Tiebreak setzen sich schließlich die ungesetzten Außenseiter durch.

Mit fünf Punkten in Serie ziehen Verbeek und Gille auf 9:3 davon und verwerten wenig später ihren zweiten Matchball zum Turniersieg.

Für Oberleitner platzt damit der Traum vom zweiten Challenger-Titel in Folge, nachdem er vor zwei Wochen in Oeiras noch triumphiert hatte.

Karrierehoch trotz Niederlage

Trotz der Finalniederlage darf sich der Österreicher aber freuen: In der ATP-Doppel-Weltrangliste verbessert sich Oberleitner auf Rang 60 – so hoch war Oberleitner noch nie klassiert.