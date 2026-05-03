Sinner, Jannik SIN Zverev, Alexander ZVE
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Tennis heute: Sinner - Zverev um Madrid-Titel

Der Südtiroler visiert seinen vierten 1000er-Titel des Jahres an, für Zverev wäre es der erste Turniersieg seit über einem Jahr. LIVE-Infos:

Tennis heute: Sinner - Zverev um Madrid-Titel Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Finaltag beim ATP-Masters-Sandplatzturnier in Madrid!

Der Weltranglisten-Leader Jannik Sinner bekommt es im Endspiel mit Alexander Zverev, der Nummer drei der Welt, zu tun (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Sinner könnte in Abwesenheit des verletzten Carlos Alcaraz seine Führung in der Weltrangliste ausbauen sowie seinen vierten 1000er-Titel des Kalenderjahres holen.

Zverev kämpft hingegen um seinen ersten Turniersieg seit April 2025 in München. Seine letzte Finalteilnahme war übrigens im Oktober 2025 in Wien, damals unterlag der Deutsche ausgerechnet Sinner in drei Sätzen.

Bei uns verpasst ihr keinen Ballwechsel:

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