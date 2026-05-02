Endstation für Neumayer im Mauthausen-Halbfinale

Beim ATP-Challenger in Mauthausen startet Lukas Neumayer mutig in sein Halbfinalduell mit Roman Safiullin (ATP 176.). Am Ende muss sich der Lokalmatador dem Russen aber mit 3:6, 6:3, 2:6 geschlagen geben.

Gleich im ersten Game erspielt sich der 23-jährige Salzburger eine Breakchance, kann diese aber nicht nutzen. Safiullin zeigt sich eiskalt und verwertet im Gegenzug seinen ersten Breakball zum 2:0.

Der Russe, der vor dem Duell zehn Matches in Serie ungeschlagen war und zuletzt beim Challenger in Oeiras triumphierte, bringt diesen Vorsprung souverän durch. Nach 31 Minuten entscheidet er den ersten Satz mit 6:3 für sich.

Neumayer kämpft sich stark zurück

Im zweiten Satz dreht Neumayer vor heimischem Publikum auf. Mit einem schnellen Break stellt er auf 3:0 und übernimmt früh die Kontrolle. Zwar wird es im fünften Spiel nochmals eng, als der Salzburger bei 3:1 drei Breakbälle abwehren muss, doch der ÖTV-Star bleibt stabil.

Nach 1:12 Stunden holt sich Neumayer den zweiten Satz ebenfalls mit 6:3 und stellt auf 1:1 in Sätzen.

Entscheidung kippt zugunsten von Safiullin

Auch der dritte Satz beginnt mit Chancen für den Österreicher: Zwei Breakbälle im ersten Game kann Safiullin jedoch mit starken Aufschlägen abwehren. Danach entwickelt sich ein offenes Duell, ehe beim Stand von 3:2 die Wende kommt.

Safiullin gelingt das entscheidende Break zum 4:2 und zieht wenig später auf 5:2 davon. Beim zweiten Aufschlagverlust von Neumayer ist die Partie endgültig entschieden. Nach 1:51 Stunden fixiert der Russe den 6:3, 3:6, 6:2-Erfolg.

Finale mit Revanche-Charakter

Im Endspiel wartet nun der 22-jährige Portugiese Jaime Faria, der sich im Halbfinale gegen den US-Amerikaner Darwin Blanch glatt mit 6:3, 6:2 durchgesetzt hat.

Besonders brisant: Faria scheiterte vor zwei Wochen in Oeiras noch am späteren Turniersieger Safiullin. Nun bietet sich die Chance auf Revanche oder den nächsten Titel für den Russen.