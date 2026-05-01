Zverev stürmt ins Madrid-Finale! Traumduell mit Sinner perfekt

Alexander Zverev hat es wieder geschafft: Der Deutsche steht zum vierten Mal im Finale des Masters-1.000-Turniers in Madrid.

Nach 2018, 2021 und 2022 zieht der 29-Jährige erneut ins Endspiel ein. Zwei seiner bisherigen Finalteilnahmen konnte Zverev auch gewinnen – unter anderem 2018 gegen Dominic Thiem.

Klare Angelegenheit im Halbfinale

Im Halbfinale ließ Zverev dem Belgier Alexander Blockx keine Chance. Der Deutsche startete dominant, nahm seinem Gegner gleich im ersten Aufschlagspiel den Service ab und legte ein weiteres Break nach.

Mit 6:2 sicherte sich Zverev den ersten Satz souverän. Blockx kämpfte zwar tapfer, blieb aber über die gesamte Partie hinweg ohne Breakchance.

Auch im zweiten Satz hielt der Belgier lange dagegen und wehrte mehrere Breakbälle ab. Beim Stand von 5:5 gelang Zverev schließlich das entscheidende Break.

Anschließend ließ sich der Deutsche nicht mehr aufhalten und servierte die Partie sicher aus. Nach 1:36 Stunden verwandelte er seinen ersten Matchball zum 6:2, 7:5.

Finale gegen Angstgegner

Im Endspiel wartet nun ein echtes Highlight: Zverev trifft auf Jannik Sinner.

Für den Weltranglisten-Ersten aus Südtirol geht es um den ersten Titel in Madrid. Alexander Zverev möchte hingegen seinen Angstgegner bezwingen. Die letzten acht direkten Duelle gingen aus Sicht des Hamburgers allesamt verloren.