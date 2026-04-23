Österreichs Tennis-Szene beklagt den Ausfall von zwei Turnieren auf Challenger-Level.

Gestiegene ATP-Anforderungen

Die Veranstalter des ATP-125-Challengers in Bad Waltersdorf müssen nach drei Auflagen zumindest für dieses Jahr passen.

Als Gründe werden deutlich gestiegene ATP-Anforderungen sowie wirtschaftliche Herausforderungen genannt. Man hofft auf eine Fortsetzung 2027.

Außerdem muss auch das ITF-W75-Turnier im Wiener La Ville Club wegen Sponsorenabgängen ausgerechnet vor der 20. Auflage abgesagt werden.

Nur noch zwei Challenger auf ATP-Ebene

Damit gibt es auf ATP-Ebene in Österreich nur noch zwei Challenger: Jenes in Mauthausen (OÖ) in der kommenden Woche und im niederösterreichischen Tulln (6. bis 13.9.).

Noch vor zwei Jahren gab es vier Turniere dieser Kategorie Salzburg war im Vorjahr wegen fehlender Sponsoren ausgestiegen.

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