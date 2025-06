Wimbledon-Titelverteidigerin Barbora Krejcikova hat am Donnerstag vor ihrem Viertelfinale beim Rasenturnier in Eastbourne ihren Rückzug aus dem Turnier verlautbart.

Die 29-jährige Tschechin hat eine Blessur am rechten Oberschenkel und möchte sich bis zu den am Montag beginnenden All England Tennis Championships vollständig erholen.

Krejcikova hatte in den ersten beiden Runden gegen die Britinnen Harriet Dart und Jodie Burrage zwei bzw. drei Matchbälle abgewehrt.

