Julia Grabher hat ihre Durststrecke in der ersten Runde des WTA-1000-Turniers in Indian Wells nicht beenden können.

Die Vorarlbergerin verliert am Freitag in Kalifornien gegen die 17-jährige Amerikanerin Iva Jovic nach gewonnenem ersten Satz noch mit 6:2, 5:7, 0:6.

Grabher, die nach der Absage von Barbora Krejcikova in das Hauptfeld des Tennis-Millionenturniers gerutscht war, wartet damit weiter auf ihren ersten Sieg auf der Tour in diesem Jahr.

Jovic liegt als 157. im WTA-Ranking aktuell über 200 Plätze vor Grabher (388.), die nach einer langwierigen Handgelenksverletzung weiter den Anschluss sucht.

Rodionov in Frankreich auf Kurs

Ein Erfolgserlebnis gibt es für Jurij Rodionov. Beim Challenger von Thionville in Frankreich steht der Linkshänder im Halbfinale.

Der ungesetzte ÖTV-Spieler schlägt im Viertelfinale den Briten Jan Choinski glatt mit 6:2, 6:4 und bleibt im Turnierverlauf ohne Satzverlust.

Im Semifinale trifft Rodionov auf Arthur Bouquier (ATP-Nr. 225), der von einem Walkover profitiert. Das andere Halbfinale bestreiten Borna Coric (CRO) und Alibek Kachmazov (RUS).

Für Dennis Novak ist hingegen beim Challenger in Hersonissos in Griechenland im Viertelfinale Endstation. Der ÖTV-Spieler verliert in zwei Sätzen mit 6:7 und 4:6 gegen den Ungarn Zsombor Piros.