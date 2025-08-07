Suche
    Tagger in Amstetten souverän - Bitteres Aus für Perelygina

    Die 17-jährige Osttirolerin folgt Julia Grabher ins Viertelfinale, Sinja Kraus könnte nachziehen. Ekaterina Perelygina verpasst den Einzug trotz Matchball.

    Tagger in Amstetten souverän - Bitteres Aus für Perelygina Foto: © GEPA
    Lilli Tagger zieht nach Julia Grabher als zweite ÖTV-Spielerin ins Viertelfinale des ITF-W75-Turniers in Amstetten ein.

    Die amtierende French-Open-Siegerin der Juniorinnen besiegt die Serbin Teodora Kostovic glatt 6:2, 6:2. Nächste Hürde ist die an Nummer drei gesetzte Tamara Korpatsch aus Deutschland.

    Dafür muss Ekaterina Perelygina auf bittere Art und Weise die Segel streichen. Die 18-Jährige unterliegt Riya Bhatia 6:2, 5:7, 6:7(6). Im Tie-Break des Entscheidungssatzes lässt sie bei eigenem Aufschlag einen Matchball liegen.

    Mit Sinja Kraus ist eine weitere Österreicherin noch im Einsatz. Die Nummer zwei des Turniers bestreitet das Achtelfinale gegen die Italienerin Verena Meliss.

    Schulterklopfer: Tagger

    Schulterklopfer: Tagger "muss erkennen, wer es ernst meint"

