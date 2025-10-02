Suche
    news

    Tagger erhält Quali-Wildcards für drei WTA-Turniere

    Die Osttirolerin begibt sich auf China-Tour und möchte in einem Jahr die Top 100 geknackt haben.

    Tagger erhält Quali-Wildcards für drei WTA-Turniere Foto: © GEPA
    Textquelle: © APA

    Österreichs Tennishoffnung Lilli Tagger begibt sich auf einen mehrwöchigen China-Trip auf der WTA-Tour.

    Die 17-jährige Osttirolerin hat für das WTA-500-Turnier in Ningbo sowie für die 250er-Turniere in Guangzhou und Jiangxi jeweils für die Qualifikation eine Wildcard erhalten.

    "Mein Manager hat mir dabei geholfen, diese Wildcards zu finden. Wir sind sehr froh, dass man uns in Ningbo die Möglichkeit gegeben hat", erklärte Tagger in einem ORF-Interview.

    Geholfen hat ihr dabei nicht nur Alex Vittur, der auch Topstar Jannik Sinner managt, sondern wohl auch die zuletzt zwei Turniersiege auf ITF-Level in Bukarest und Kursumlijska Banja (Serbien). Zuletzt ist Tagger dadurch schon bis auf Weltranglistenplatz 219 geklettert.

    Ziel sind die Top 100

    "Ich habe in den letzten Turnieren gesehen, dass ich das Level spielen kann. Deswegen fahren wir nach China", so Tagger. Sie traue sich dabei durchaus auch Siege gegen mögliche Top-50-Spielerinnen zu.

    "Natürlich wird es kein Honigschlecken, aber auf jeden Fall mit dem Level wie in den letzten paar Wochen, glaube ich, dass ich mithalten kann."

    Wo sie sich in einem Jahr sehe, konnte die diesjährige Junioren-French-Open-Siegerin auch beantworten: "Ich möchte in die Top 100 reinkommen und bei einem Grand Slam im Hauptbewerb mitspielen."

    Aus im Achtelfinale: Neumayer scheitert in Chile

    Aus im Achtelfinale: Neumayer scheitert in Chile

    ATP

    Die größte Konkurrenz in Lilli Taggers Altersklasse

    Vorschau
    Mirra Andreeva (18 Jahre, Russland/WTA 7)
    Iva Jovic (17 Jahre, USA/WTA 89)

    Slideshow starten

    15 Bilder

    Mehr zum Thema

    Anisimova bricht ihren Final-Fluch

    Anisimova bricht ihren Final-Fluch

    Tennis - WTA
    Aufgabe! Sinner in Shanghai mit Verletzung raus

    Aufgabe! Sinner in Shanghai mit Verletzung raus

    Tennis - ATP
    5
    Terminstress im Tennis: Stars klagen und kassieren trotzdem

    Terminstress im Tennis: Stars klagen und kassieren trotzdem

    Tennis - ATP
    5
    Favoritensterben in Shanghai geht weiter

    Favoritensterben in Shanghai geht weiter

    Tennis - ATP
    11
    Misolic muss vierte Auftaktniederlage in Folge einstecken

    Misolic muss vierte Auftaktniederlage in Folge einstecken

    Tennis - ATP
    19
    Viertelfinale! Djokovic bricht Federer-Rekord

    Viertelfinale! Djokovic bricht Federer-Rekord

    Tennis - ATP
    11
    Auftaktniederlage für Neumayer in Kolumbien

    Auftaktniederlage für Neumayer in Kolumbien

    Tennis - ATP
    4
    Sinner vor Wien beim "Six Kings Slam"

    Sinner vor Wien beim "Six Kings Slam"

    Tennis - ATP
    1

    Kommentare