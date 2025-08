Beim mit 60.000 Dollar dotierten ITF-Tennisturnier in Hechingen in Deutschland kommt es am Sonntag im Finale womöglich zum Österreicherinnen-Duell.

Die als Nummer zwei gesetzte Vorarlbergerin Julia Grabher ist am Samstag mit einem 6:1,6:2 gegen die Belgierin Hanne Vandewinkel (4) in das Endspiel eingezogen.

Die Partie der Wienerin Sinja Kraus (3) gegen die Tschechin Nikola Bartunkova wurde am Abend im dritten Satz vertagt und soll um 12:00 Uhr fortgesetzt werden.

