Mboko krönt Traumwoche mit Turniersieg in Montreal

Was für eine Woche für Victoria Mboko!

Bei ihrem Heimturnier, dem WTA-1000 in Montreal, holt die 18-Jährige überraschend den Titel. Mboko gewinnt das Endspiel gegen die ehemalige Nummer eins Naomi Osaka nach Satzrückstand mit 2:6, 6:4 und 6:1.

Damit bezwingt Mboko im Turnier zum vierten Mal eine Grand-Slam-Siegerin. Zuvor überraschte sie bereits Sofia Kenin, Coco Gauff und Elena Rybakina.

Sorgen vor dem Match

Durch den Titelgewinn stößt der Shooting-Star im Ranking bis auf Rang 25 nach vorne, ihr bisher bestes Ranking ist Platz 85 gewesen.

Für Mboko fühlt sich der Triumph surreal an: "Ich hätte nie gedacht, dass so etwas so plötzlich kommen würde. Ich denke, es beweist, dass deine Träume näher sind, als du denkst."

Umso überraschender ist der Titel, da sich Mboko am Vormittag noch einer MRT-Untersuchung am schmerzenden Handgelenk unterziehen musste.

Für ihre Finalgegnerin Naomi Osaka war es die erste Endspiel-Teilnahme bei einem Masters seit der Geburt ihres Kindes vor zwei Jahren.

