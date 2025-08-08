Suche
    Mboko, Victoria MBO
    Osaka, Naomi OSA
    Endstand
    2:1
    2:6 , 6:4 , 6:1
    Mboko krönt Traumwoche mit Turniersieg in Montreal

    Die 18-Jährige vollendet ihr Märchen und bezwingt im Finale die ehemalige Nummer eins Naomi Osaka. Dabei plagten sie vor dem Match gesundheitliche Probleme.

    Mboko krönt Traumwoche mit Turniersieg in Montreal Foto: © getty
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Was für eine Woche für Victoria Mboko!

    Bei ihrem Heimturnier, dem WTA-1000 in Montreal, holt die 18-Jährige überraschend den Titel. Mboko gewinnt das Endspiel gegen die ehemalige Nummer eins Naomi Osaka nach Satzrückstand mit 2:6, 6:4 und 6:1. 

    Damit bezwingt Mboko im Turnier zum vierten Mal eine Grand-Slam-Siegerin. Zuvor überraschte sie bereits Sofia Kenin, Coco Gauff und Elena Rybakina

    Sorgen vor dem Match

    Durch den Titelgewinn stößt der Shooting-Star im Ranking bis auf Rang 25 nach vorne, ihr bisher bestes Ranking ist Platz 85 gewesen.

    Für Mboko fühlt sich der Triumph surreal an: "Ich hätte nie gedacht, dass so etwas so plötzlich kommen würde. Ich denke, es beweist, dass deine Träume näher sind, als du denkst."

    Umso überraschender ist der Titel, da sich Mboko am Vormittag noch einer MRT-Untersuchung am schmerzenden Handgelenk unterziehen musste. 

    Für ihre Finalgegnerin Naomi Osaka war es die erste Endspiel-Teilnahme bei einem Masters seit der Geburt ihres Kindes vor zwei Jahren. 

    Die größte Konkurrenz in Lilli Taggers Altersklasse

    Mirra Andreeva (18 Jahre, Russland/WTA 7)
    Iva Jovic (17 Jahre, USA/WTA 89)

    Kommentare