Suche
    news

    ITF-Amstetten: Tagger macht Duell mit Grabher perfekt

    Der Schützling von Francesca Schiavone gibt gegen Tamara Korpatsch nur zwei Games ab. Grabher hat mehr Mühe und muss einen Satzrückstand drehen.

    ITF-Amstetten: Tagger macht Duell mit Grabher perfekt Foto: © GEPA
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Lilli Tagger zieht mit einer eindrucksvollen Leistung ins Halbfinale der LADIES OPEN in Amstetten ein.

    Die 17-jährige Osttirolerin lässt Tamara Korpatsch aus Deutschland keine Chance. Tagger schlägt die Nummer drei des Turniers glatt mit 6:2, 6:0.

    Im Semifinale kommt es zum ersten Aufeinandertreffen mit der aktuellen Nummer eins der ÖTV-Frauen. Die topgesetzte Julia Grabher hat mit der Tschechin Nikola Bartunkova wesentlich mehr Mühe und gewinnt nach Satzrückstand mit 2:6, 6:4, 6:1.

    Drei von vier Halbfinalistinnen stehen fest, Sinja Kraus könnte als dritte Österreicherin nachziehen. Die 23-jährige Wienerin bestreitet das letzte Viertelfinale gegen die Schwedin Lisa Zaar.

    Diese ÖTV-Frauen knackten die Top 100 des WTA-Rankings

    Vorschau
    Melanie Schnell
    Patricia Mayr-Achleitner

    Slideshow starten

    19 Bilder

    Mehr zum Thema

    ÖTV-Duo in Amstetten souverän - Bitteres Aus für Perelygina

    ÖTV-Duo in Amstetten souverän - Bitteres Aus für Perelygina

    Tennis - WTA
    1
    Amstetten-Starterfeld mit Tagger und Paris-Halbfinalistin

    Amstetten-Starterfeld mit Tagger und Paris-Halbfinalistin

    Tennis - WTA
    Tagger kämpft sich in Amstetten ins Achtelfinale

    Tagger kämpft sich in Amstetten ins Achtelfinale

    Tennis - WTA
    2
    Schulterklopfer: Tagger "muss erkennen, wer es ernst meint"

    Schulterklopfer: Tagger "muss erkennen, wer es ernst meint"

    Tennis - WTA
    7
    Grabher zieht mühelos ins Viertelfinale von Amstetten ein

    Grabher zieht mühelos ins Viertelfinale von Amstetten ein

    Tennis - WTA
    2
    Mögliches Östereicherinnen-Finale bei ITF-Turnier

    Mögliches Östereicherinnen-Finale bei ITF-Turnier

    Tennis - WTA
    1
    Bitter! Kraus verpasst rot-weiß-rotes Finale in Hechingen

    Bitter! Kraus verpasst rot-weiß-rotes Finale in Hechingen

    Tennis - WTA
    3
    ÖTV-Ass Grabher im Finale von Hechingen unterlegen

    ÖTV-Ass Grabher im Finale von Hechingen unterlegen

    Tennis - WTA
    2

    Kommentare