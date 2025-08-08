ITF-Amstetten: Tagger macht Duell mit Grabher perfekt

Lilli Tagger zieht mit einer eindrucksvollen Leistung ins Halbfinale der LADIES OPEN in Amstetten ein.

Die 17-jährige Osttirolerin lässt Tamara Korpatsch aus Deutschland keine Chance. Tagger schlägt die Nummer drei des Turniers glatt mit 6:2, 6:0.

Im Semifinale kommt es zum ersten Aufeinandertreffen mit der aktuellen Nummer eins der ÖTV-Frauen. Die topgesetzte Julia Grabher hat mit der Tschechin Nikola Bartunkova wesentlich mehr Mühe und gewinnt nach Satzrückstand mit 2:6, 6:4, 6:1.

Drei von vier Halbfinalistinnen stehen fest, Sinja Kraus könnte als dritte Österreicherin nachziehen. Die 23-jährige Wienerin bestreitet das letzte Viertelfinale gegen die Schwedin Lisa Zaar.

