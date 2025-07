Dreimalige-Grand-Slam-Finalistin verkündet Tour-Pause

Ons Jabeur, eine der größten Stars auf der WTA-Tour, erreichte in Wimbledon 2022 und 2023 das Endspiel. Zudem stand die Tunesierin noch 2022 im US-Open-Finale. Jetzt möchte die Tunesierin Abstand vom Profitennis gewinnen.

Das verkündet die 30-Jährige in den sozialen Medien.

Dort erklärt sie, was sie zu dieser Entscheidung bewogen hat: "In den vergangenen zwei Jahren, habe ich so viel gegeben, mit Verletzungen gekämpft und mich vielen anderen Herausforderungen stellen müssen. Aber im tiefen Inneren bin ich seit einiger Zeit einfach nicht glücklich."

Rückkehr offen

Sie stellt nun anderes in den Vordergrund: "Ich will atmen, heilen und die Freude am Leben wieder entdecken."

Abschließend versprach sie ihren Fans, sie dennoch an ihrem Leben teilzuhaben. Wie lange die Auszeit dauern wird, ließ die 30-Jährige offen.



Zuletzt haben mehrere Tennis-Stars über mentale Herausforderungen in ihrem Sport gesprochen, wie die Nummer drei der Welt nach seinem Wimbledon-Aus Alexander Zverev.

