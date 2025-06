Aus im Viertelfinale! Grabher scheitert in Grado

Kein rot-weiß-rotes Semifinale in Grado!

Sowohl Julia Grabher als auch Sinja Kraus scheiden beim WTA 125-Turnier in Grado im Viertelfinale aus. Grabher muss sich dabei der Tschechin Barbora Palicova klar mit 2:6, 3:6 geschlagen geben.

Die Vorarlbergerin kassiert gleich zu Beginn zwei Breaks und geht dadurch früh mit 1:4 in Rückstand. Am Ende ist die Nummer 199 der Welt aus Tschechin eiskalt. Auch im zweiten Satz wird Grabher dreimal gebreakt und kann selber nur ein Break landen. So verliert sie nach knapp eineinhalb Stunden klar in zwei Sätzen.

Endstation ist auch für ihre Landsfrau Sinja Kraus. Die als Nummer sieben gesetzte Österreicherin muss sich der Tschechin Dominika Salkova ebenfalls klar mit 3:6, 1:6 geschlagen geben.

Im Halbfinale wären Kraus und Grabher aufeinandergetroffen. So kommt es anstelle eines rot-weiß-roten Duells zu einem rein tschechischen Aufeinandertreffen.

