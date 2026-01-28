NEWS

Nächster Meilenstein: Lilli Tagger knackt Top 150

Das ÖTV-Juwel klettert nach dem Viertelfinaleinzug in den Vereinigten Arabischen Emiraten in die Top 150 der WTA-Rangliste.

Nächster Meilenstein: Lilli Tagger knackt Top 150 Foto: © GEPA
Österreichs große Tennishoffnung Lilli Tagger ist am Mittwoch beim ITF-W100-Turnier in Fudschaira in den Vereinigten Arabischen Emiraten ins Viertelfinale eingezogen.

Die 17-Jährige besiegt die Französin Chloe Paquet mit 6:2, 6:2. Mit dem Viertelfinaleinzug knackt sie damit im nächsten WTA-Ranking erstmals die Top 150.

Bei einem Titelgewinn winkt Tagger sogar der Vorstoß in die Top 130 der Welt.

