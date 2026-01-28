NEWS

Steinlechner über "im Gym mit McIlroy und Essen mit Wiesberger"

Nach drei verpassten Cuts will sich der Tiroler in Bahrain steigern. Im Interview mit CANAL+ spricht der 26-Jährige über seine "learning expierience".

Steinlechner über "im Gym mit McIlroy und Essen mit Wiesberger" Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
CANAL+ präsentiert seit Jahresbeginn internationales Spitzengolf mit umfassender Live-Berichterstattung.

Auch an diesem Wochenende stehen zwei hochkarätige Turniere der DP World Tour und der PGA TOUR auf dem Programm. Von Donnerstag bis Sonntag erleben Golf-Fans in Österreich die Bahrain Championship sowie die prestigeträchtigen Farmers Insurance Open live und exklusiv auf CANAL+.

Steinlechner: Stabilisierung ist angesagt

Maximilan Steinlechner und Bernd Wiesberger wollen im Royal GC in Bahrain den Sprung ins Wochenende schaffen (Tee Times am Donnerstag, 29. Jänner).

Steinlechner kämpft noch mit seinem neuen Material. Der Ausstatterwechsel fühlt sich für den Innsbrucker noch nicht so harmonisch an.

"Ich muss mich in Sachen Schläger umstellen und mich ans neue Umfeld gewöhnen", sagt der Tour-Neuling.

Guter Draht zu Bernd Wiesberger

Wie es ist, im Gym plötzlich neben Rory McIlroy seine Übungen zu machen und wie der 26-Jährige sein Verhältnis zu Bernd Wiesberger beschreibt, erzählt Maximilan Steinlechner im Interview mit Marlene Breineder bei CANAL+ Golf.

