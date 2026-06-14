Der 34-jährige Mruzek (im Bild mit seiner Frau) fühlt sich in Österreich wohl.

Nach der Raiffeisen Pro Golf Tour St. Pölten im Mai 2025 erobert er nun eine Liga höher den ersten Titel auf der "hotelplaner Tour".

Filip Mruzek (65-65-63-65) zeigt im Ennstal eine starke Vorstellung und muss an den vier verregneten und kühlen Tagen insgesamt gerade einmal fünf Bogeys notieren.

Mit 258 Schlägen (-18) verweist er auf dem Par-69-Kurs den Südafrikaner Louis Albertse (62-68-65-64) um einen Stroke auf Platz zwei (-17).

Zwei Engländer teilen sich Platz drei

Platz drei (-16) teilen sich die beiden Engländer Bradley Bawden und Ryan Brooks.

Mruzek meint bei der Siegerehrung überglücklich: "Für mich bedeutet dieser Erfolg sehr viel. Ich habe acht Jahre hart gearbeitet, um einmal bei dieser Tour ganz oben zu stehen. Dafür habe ich Vieles probiert, habe meinen Schwung verändert und an meiner Fitness gearbeitet, jetzt bin ich dafür belohnt worden."

Für den Sieg bei der Interwetten Open kassiert der viermalige Gewinner der Czech Open (2014, 18, 21, 24) einen Scheck in der Höhe von 48.000 Euro.