Italiener Ceccarelli gewinnt Ironman Austria

Der Italiener Mattia Ceccarelli hat am Sonntag den Ironman Austria in Klagenfurt gewonnen.

Der 38-Jährige setzte sich bei seinem ersten Langdistanzsieg nach 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42 km Laufen in 7:48:07 Stunden vor dem Norweger Jon Saeveras Breivold (7:49:44) und dem Deutschen Florian Angert (7:52:35) durch.

Bester Österreicher war Sebastian Aschenbrenner als Sechster in 7:55:49. Der Vorjahreszweite Michael Weiss wurde 13. mit 8:05:26.

Ein Profifeld der Frauen gab es diesmal am Wörthersee nicht. Insgesamt waren bei der 27. Auflage des Triathlons 3.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Start, 1.100 von ihnen kamen aus Österreich.