Potapova, Anastasia POT
Bronzetti, Lucia BRO
Endstand
2:1
5:7 , 6:4 , 7:5
NEWS

Nach Satzrückstand! Potapova wendet frühes Rumänien-Aus ab

Die Titelverteidigerin schlägt wie im Vorjahresfinale ihre italienische Kontrahentin in drei Sätzen.

Auftaktsieg für Anastasia Potapova beim WTA-250-Turnier in Cluj-Napoca (Rumänien)!

Die Titelverteidigerin schlägt die Italienerin Lucia Bronzetti, mit 5:7, 6:4 und 7:5.

Bereits im Vorjahresfinale des Turniers schlug sie Bronzetti in drei Sätzen und sicherte sich ihren dritten Karrieretitel.

Nachdem sie den ersten Satz knapp mit 5:7 verliert, kämpft sie sich im zweiten nach einem frühen Break zurück und kann auf 4:4 ausgleichen, den eigenen Service halten und mit einem weiteren Break den Satzausgleich herstellen.

0:2 in 4:2 umgewandelt

Der finale dritte Spielabschnitt startet mit einem 0:2-Rückstand, den die Neo-Österreicherin aber in ein 4:2 umwandeln kann.

Danach wird es aber nochmal spannend, schafft die Italienerin doch das Rebreak und den anschließenden Ausgleich zum 4:4. Es ist ein sehr umkämpfter Satz, den Potapova letztlich mit 7:5 für sich entscheidet.

