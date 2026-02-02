NEWS

Grabher muss in Ostrava nach Runde eins die Segel streichen

Für die Vorarlbergerin ist in Tschechien bereits nach der Auftaktrunde Schluss. Die anderen ÖTV-Frauen sind quer über den Globus im Einsatz.

Grabher muss in Ostrava nach Runde eins die Segel streichen Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Die 29-jährige Julia Grabher hat am Montag in Runde eins des WTA-Tennisturniers von Ostrava gegen die US-Amerikanerin Alycia Parks 6:7(3),2:6 verloren.

Die nach dem Zweitrundeneinzug bei den Australian Open in der Weltrangliste auf Rang 78 vorgestoßene Vorarlbergerin kämpfte sich im ersten Satz bei drei abgewehrten Breakbällen bis ins Tiebreak, hatte da aber klar das Nachsehen.

Potapova in Rumänien, Tagger in Indien

Im zweiten Satz zog Parks nach einem 1:2-Rückstand davon und stellte im Head-to-Head auf 3:0.

Mit Sinja Kraus ist auch Österreichs Nummer drei in der tschechischen Stadt engagiert, die Wienerin trifft nicht vor Dienstag auf die als Nummer fünf gesetzte Schweizerin Viktorija Golubic.

In Cluj Napoca wiederum ist Neo-Österreicherin Anastasia Potapova als Nummer fünf am Werk, los geht es beim wie in Ostrava WTA250-Event gegen die Italienerin Lucia Bronzetti.

Die Osttirolerin Lilli Tagger schlägt nach ihrem Challenger-Turniersieg in den Emiraten diese Woche bei einem 125er-Turnier in Mumbai auf.

Die größten Tennis-Rivalitäten der Open Era

Iga Swiatek - Aryna Sabalenka (13 Duelle)
John McEnroe - Björn Borg (14 Duelle)

Slideshow starten

25 Bilder

Mehr zum Thema

Weltrangliste: Alcaraz klar voran - Misolic und Tagger im Aufwind

Weltrangliste: Alcaraz klar voran - Misolic und Tagger im Aufwind

Tennis - ATP
1
Carlos Alcaraz? "Historisch und legendär"

Carlos Alcaraz? "Historisch und legendär"

Tennis
Alcaraz krönt sich zum Australian-Open-Champion!

Alcaraz krönt sich zum Australian-Open-Champion!

Tennis
7
Australian-Open-Finale LIVE: Carlos Alcaraz - Novak Djokovic

Australian-Open-Finale LIVE: Carlos Alcaraz - Novak Djokovic

Tennis
3
Die 20 Tennisspieler mit den meisten Grand-Slam-Titeln

Die 20 Tennisspieler mit den meisten Grand-Slam-Titeln

Tennis
1
Triple perfekt! Dänemarks Handballer sind auch Europameister

Triple perfekt! Dänemarks Handballer sind auch Europameister

Handball
2
Diese Olympia-Rekorde könnten 2026 geknackt werden

Diese Olympia-Rekorde könnten 2026 geknackt werden

Olympia

Kommentare

Tennis Australian Open Sinja Kraus Rumänien Anastasia Potapova Julia Grabher Lilli Tagger Indien Viktorija Golubic ÖTV-Damen Sport-Mix WTA