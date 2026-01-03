Pigossi, Laura PIGO
Tagger, Lilli TAG
Endstand
1:2
6:4 , 4:6 , 1:6
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
NEWS

Tagger startet siegreich ins neue Tennis-Jahr!

Die 17-Jährige nimmt die erste Quali-Hürde beim WTA-250-Turnier in Auckland. Selbes gilt für Sinja Kraus.

Tagger startet siegreich ins neue Tennis-Jahr! Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Erfolgreicher Auftakt für Lilli Tagger ins Tennis-Jahr 2026!

Die 17-jährige Tirolerin besiegt Laura Pigossi (BRA/WTA-201.) in der ersten Qualifikationsrunde des WTA-250-Turniers in Auckland.

Tagger verliert Satz eins beim Hartplatzturnier zwar 4:6, dreht den Spieß in weiterer Folge aber um und gewinnt die restlichen Sätze 6:4, 6:1.

In der zweiten Qualifikationsrunde trifft die aktuelle Nummer 159 der WTA-Weltrangliste aus Österreich nun auf Yuliia Stardubtseva aus der Ukraine (WTA-113.).

Auch Kraus siegt

Sinja Kraus darf ebenso über ein Erfolgserlebnis jubeln. Die 23-Jährige schlägt in der ersten Qualirunde in Auckland die Lettin Anastasija Sevastova (WTA-188.) nach 2:17 Stunden Spielzeit 6:4, 6:7 (7), 6:3.

Auf die Wienerin wartet nun in der nächsten Qualifikationsrunde die ehemalige Top-10-Spielerin und Ex-Thiem-Freundin Kristina Mladenovic (FRA/WTA-934.).

Diese ÖTV-Frauen knackten die Top 100 des WTA-Rankings

Melanie Schnell
Patricia Mayr-Achleitner

Slideshow starten

19 Bilder

Mehr zum Thema

Wie stark ist das österreichische Kinder-Tennis?

Wie stark ist das österreichische Kinder-Tennis?

Tennis
5
Williams wird bei Australien Open Rekord knacken

Williams wird bei Australien Open Rekord knacken

Tennis - WTA
Alle Darts-Weltmeister der PDC-Geschichte

Alle Darts-Weltmeister der PDC-Geschichte

Mehr Sport
2
Showdown im Ally Pally: Die Finalisten stehen fest

Showdown im Ally Pally: Die Finalisten stehen fest

Mehr Sport
4
Fahrer von Anthony Joshua nach Unfall angeklagt

Fahrer von Anthony Joshua nach Unfall angeklagt

Boxen
Ski LIVE: Riesentorlauf der Frauen in Kranjska Gora

Ski LIVE: Riesentorlauf der Frauen in Kranjska Gora

Ski Alpin
Vierschanzentournee heute: Qualifikation in Innsbruck

Vierschanzentournee heute: Qualifikation in Innsbruck

Skispringen
Kommentare

Kommentare

Tennis Sport-Mix WTA Lilli Tagger Sinja Kraus Auckland