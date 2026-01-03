-
Tagger startet siegreich ins neue Tennis-Jahr!
Die 17-Jährige nimmt die erste Quali-Hürde beim WTA-250-Turnier in Auckland. Selbes gilt für Sinja Kraus.
Erfolgreicher Auftakt für Lilli Tagger ins Tennis-Jahr 2026!
Die 17-jährige Tirolerin besiegt Laura Pigossi (BRA/WTA-201.) in der ersten Qualifikationsrunde des WTA-250-Turniers in Auckland.
Tagger verliert Satz eins beim Hartplatzturnier zwar 4:6, dreht den Spieß in weiterer Folge aber um und gewinnt die restlichen Sätze 6:4, 6:1.
In der zweiten Qualifikationsrunde trifft die aktuelle Nummer 159 der WTA-Weltrangliste aus Österreich nun auf Yuliia Stardubtseva aus der Ukraine (WTA-113.).
Auch Kraus siegt
Sinja Kraus darf ebenso über ein Erfolgserlebnis jubeln. Die 23-Jährige schlägt in der ersten Qualirunde in Auckland die Lettin Anastasija Sevastova (WTA-188.) nach 2:17 Stunden Spielzeit 6:4, 6:7 (7), 6:3.
Auf die Wienerin wartet nun in der nächsten Qualifikationsrunde die ehemalige Top-10-Spielerin und Ex-Thiem-Freundin Kristina Mladenovic (FRA/WTA-934.).