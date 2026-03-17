Das ist der Stand im Ermittlungsverfahren gegen Karajica

Der SK Austria Klagenfurt befindet sich in einem Insolvenzverfahren. Der Absturz des ehemaligen Bundesligisten wird häufig mit Gesellschafter Zeljko Karajica in Verbindung gebracht.

Doch nicht nur vereinsintern hängt seit geraumer Zeit der Haussegen schief, auch in seiner Funktion als Unternehmer stand der 55-Jährige zuletzt unter Druck. Seit Oktober 2025 laufen strafrechtliche Ermittlungen wegen des Verdachts auf Wirtschaftsbetrug gegen ihn.

Gegenüber der "Krone" hat sich Markus Kitz, Staatsanwalt sowie Sprecher der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, nun zur Causa Karajica geäußert: "Die Ermittlungen gegen Zeljko Karajica wurden eingestellt. Es konnte im Strafverfahren nicht mit der erforderlichen Sicherheit nachgewiesen werden, dass der Beschuldigte die vorgeworfenen Handlungen tatsächlich begangen hat."

Damit drohen dem Austria-Boss zwar keine unmittelbaren rechtlichen Konsequenzen mehr, die Problemfelder beim SK Austria Klagenfurt sind jedoch keineswegs ausgeräumt.