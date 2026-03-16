Sinner holt ersten Saison-Titel!

Jannik Sinner krönt seine Form mit seinem ersten Titel der Saison.

In der Hitze der kalifornischen Wüste setzt sich der 24-Jährige im Finale von Indian Wells nach 1:58 Stunden mit 7:6 (6), 7:6 (4) gegen Daniil Medvedev durch. Beide Sätze sind hart umkämpft, mit vielen intensiven Grundlinien-Duellen. Am Ende kann sich Sinner aber doch den Titel sichern.

Vor allem das Finish bleibt hängen, denn im Tiebreak des zweiten Satzes liegt die Nummer zwei der Welt bereits mit 0:4 zurück. Doch der Südtiroler kämpft sich zurück, gewinnt sieben Punkte in Serie und verwertet schließlich seinen ersten Matchball. "Es war ein unglaubliches Ende", sagt der Italiener danach sichtlich erleichtert.

Auch Finalgegner Daniil Medwedew muss die Leistung des Südtirolers anerkennen. Der Russe präsentiert sich selbst in starker Form, hat er doch im Halbfinale keinen Geringeren als den Weltranglisten-Ersten Carlos Alcaraz in zwei Sätzen ausgeschaltet.

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In Sinner findet der 30-Jährige letztlich dann seinen Meister. Mit dem Finaleinzug in Indian Wells steht der Russe nun wieder in den Top Ten der Tennis-Weltrangliste.

Für den Tenniszirkus bleibt allerdings keine Zeit zum Durchatmen: Bereits in dieser Woche geht es beim nächsten Masters-Event in Miami weiter.